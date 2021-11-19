Dünya Aliyev ile Paşinyan Brükselde bir araya gelecek
AVRUPA

Aliyev ile Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gelecek ay Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede, Ermenistan provokasyonları sonrası iki ülke sınırında artan gerilime değinilecek.

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Haber Merkezi AA
Aliyev ile Paşinyan Brükselde bir araya gelecek
Paşinyan - Aliyev

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

"İKİSİ DOĞRUDAN İLETİŞİM DE KURACAK"

Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

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