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Aliyev ile Paşinyan yarın Brüksel'de görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Görüşmede, Dağlık Karabağ'daki savaşın ardından iki ülke arasındaki istikrarın sağlanması ve son dönemde yaşanan çatışmalar masaya yatırılacak.

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Haber Merkezi AA
Aliyev ile Paşinyan yarın Brükselde görüşecek
Nikol Paşinyan - İlham Aliyev

Aliyev ile Paşiyan'ın yer alacağı toplantı, 15 Aralık'ta AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, zirveden bir gün önce 14 Aralık'ta yapılacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan ile önce ayrı ayrı toplantılarda görüşecek. Daha sonra akşam saatlerinde Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü toplantı düzenlenecek.

SON GÖRÜŞME RUSYA'DA OLMUŞTU

Aliyev ve Paşinyan, son olarak Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

AB kaynakları, Dağlık Karabağ'daki savaşın ardından iki ülke savunma bakanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerde istikrarı sağlamak amacıyla yapılacak daha çok şey bulunduğunu ifade etti.

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BİRÇOK LİDER ZİRVEDE YER ALACAK

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, 15 Aralık'ta AB yönetimi ile Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin katılımıyla düzenlenecek. Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almayacak.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin gündeme gelmesi beklenen zirvede, AB'nin 5 ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin değerlendirileceği bildirildi.

AB yönetiminin, zirvede Doğu Ortaklığı ülkelerine siyasi, ekonomik ve yargısal reformları hızlandırma çağrısı yapması bekleniyor. AB'nin 5 ülkeye yönelik 2,3 milyar avroluk yeni bir bölgesel ekonomik yatırım planının da onaylanması öngörülüyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonunun temmuz ayında önerdiği 2,3 milyar avroluk yatırım planı içinde hangi ülkeye ne kadar yatırım yapılacağının, ülkelerin yapısal reformlarda ne kadar ilerleyeceği ve nasıl projeler sunacağına bağlı olarak belirleneceğini söyledi.

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