Aliyev Karabağ'da tulum çıkardı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez sandıkların kurulduğu Dağlık Karabağ'da tulum çıkardı. Azerbaycan medyası, Aliyev'in Karabağ'da yüzde 100'e yakın oy aldığını belirtti.
Karabağ'ın çeşitli şehirlerinde toplam 26 sandık kurulmuş, 20 binden fazla seçmen oy kullanmıştı.
Bölgeye geri dönüşler henüz artmadığı için buradaki seçmenlerin büyük çoğunluğunu asker ve devlet memurları oluşturuyor.
Aliyev, seçimlerin ilk kez ülkenin her yerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde sandıkların kurulmasının Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığı söyledi.
Aliyev, göçmenlerin bir kısmının Karabağ’daki eski yurtlarına geri döndüğünü, "Büyük Dönüş Programı" diye nitelendirdikleri sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacağını vurguladı.