Aliyev Karabağ'da tulum çıkardı

Aliyev, seçimlerin ilk kez ülkenin her yerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde sandıkların kurulmasının Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığı söyledi.