Dünya Aliyev, Paşinyan, Macron ve Micheldan dörtlü görüşme
AVRUPA

Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel'dan dörtlü görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması konusunda dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Micheldan dörtlü görüşme
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel'dan dörtlü görüşme yaptı.

Liderler, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için geldikleri Çekya'nın başkenti Prag'da görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra basına açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecinin başlatılması için daha önce de temaslar olmuştu. Aliyev ile Paşinyan, Michel ile Brüksel'de 4 kez bir araya gelmişti.

31 Ağustos'taki son görüşmede barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırma hususunda mutabakat sağlanmıştı.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına barış anlaşmasının taslak metinleri üzerinde çalışmak üzere 30 gün içinde bir araya gelme talimatı vermişti.

Dörtlü zirve ardından Aliyev'den Ermenistan'la barış süreci açıklaması

Prag'da gerçekleşen zirve ardından yavaş yavaş barışa yaklaştıklarını ümit ettiğini söyleyen Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel'in bu alandaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Aliyev, Brüksel'de birkaç kez üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini ve her seferinde barışa biraz daha yaklaştıklarını ifade ederek, "Dörtlü görüşmede de önemli konular konuşuldu ve bu görüşmenin de barış anlaşmasına varılması açısından önemli olacağını düşünüyorum. Temaslar halen devam etmektedir. Yemekten sonra tekrar buluşmak üzere sözleştik. Artık barış süreci hızlandırıldı." dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ilk toplantılarını yaptığını ve toplantıların kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Bakanlar yakında ikinci kez bir araya gelecek. Biz, iki ülkenin çalışma gruplarının bir araya gelmesini ve birkaç gün barış anlaşması metninin hazırlanması üzerinde çalışmalarını önerdik. Bizim niyetimiz böyle." ifadelerini kullandı.

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