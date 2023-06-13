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Dünya

Aliyev'den dış politikada ortaklık vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev Türkiye ve Azerbaycan'ın dış politikada ortak olduğunu "Bütün elde edilmiş başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor." ifadeleriyle vurguladı.

13:26 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Azerbaycan'da ortak basın toplantısı düzenledi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başlıkları şu şekilde:


"Bütün elde edilmiş başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor.

Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür.

Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi.

2 gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yıldönümü olacak.

Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır, Türkiye ve Azerbaycan bu beyanname ile resmen müttefik olmuştur.

Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türkiye'ye 2. Karabağ Savaşı'nda bize gösterdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugün gelecek işbirliği programımızı müzakere ettik. Türkiye ve Azerbaycan dış politikadaki ortak faaliyeti bölge için de önemlidir.

Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir.

Bu yıl 16 askeri tatbikat yapılacak, 6'sı yapıldı.

2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ordusunun Türkiye modeline göre gelişeceğini söylemiştim, süreç ilerliyor bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim.

Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı arttıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.

#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
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