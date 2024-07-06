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Dünya

Aliyev'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Türk kökenli Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

10:44 - 6/07/2024 Cumartesi
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İlham Aliyev - Mesut Pezeşkiyan
İlham Aliyev - Mesut Pezeşkiyan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın yeni cumhurbaşkanı
Mesut Pezeşkiyan
'ı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mektubu gönderdi. Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini yürekten kutladığını belirten Aliyev, ”Azerbaycan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ortak dini ve kültürel kökler, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz on yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizin, başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlar olmak üzere tüm alanlarda dinamik bir şekilde gelişerek bugünkü seviyeye ulaşmasından ve yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


Azerbaycan'a davet etti


Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temellerine dayandığını vurgulayan Aliyev, ”İlişkilerimizin gelecekteki gelişme yönlerine ilişkin varılan anlaşmalar, hayata geçirilen ortak projeler ülkelerimizin refahına, bir bütün olarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve güvenliğine hizmet etmektedir. Eminim ki ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız” ifadelerine yer verdi. Azerbaycan ile İran arasındaki iş birliğinin perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Pezeşkiyan'ı Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet eden Aliyev, Pezeşkiyan'a görevinde başarılar diledi.




#İlham Aliyev
#Mesut Pezeşkiyan
#İran
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