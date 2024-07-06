Aliyev'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mektubu gönderdi. Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini yürekten kutladığını belirten Aliyev, ”Azerbaycan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ortak dini ve kültürel kökler, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz on yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizin, başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlar olmak üzere tüm alanlarda dinamik bir şekilde gelişerek bugünkü seviyeye ulaşmasından ve yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.