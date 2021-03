Alman bakan HDP’lilerle görüşüp Demirtaş'a özgürlük istedi

Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

Alman bakandan 'Demirtaş'a özgürlük' çağrısı

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmenin ana konusu terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş olurken Roth, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğü ve insan hakları sadece güzel değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk kurallarının da temel unsurlarıdır. Bu Türkiye için de geçerli" paylaşımında bulundu.

Good, intensive talk with @PervinBuldan and @mithatsancarr of @HDPgenelmerkezi. Freedom of speech and human rights aren't just nice to have: they are fundamental components of democracy and #ruleoflaw. This also applies to #Turkey 🇹🇷. #HDP pic.twitter.com/IEvngjLkCE REKLAM March 9, 2021

Roth görüşmeye ilişkin detay vermezken HDP'den yapılan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararının gündeme geldiği vurgulandı.

