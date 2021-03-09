Dünya Alman bakan HDPlilerle görüşüp Demirtaşa özgürlük istedi
AVRUPA

Alman bakan HDP’lilerle görüşüp Demirtaş'a özgürlük istedi

Almanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile video konferans yoluyla görüştü. Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın konuşulduğu görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Roth, Türkiye'ye çağrıda bulunarak 'özgürlük' istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Devlet Bakanı Michael Roth,
Almanya Devlet Bakanı Michael Roth,

Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

Alman bakandan 'Demirtaş'a özgürlük' çağrısı

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmenin ana konusu terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş olurken Roth, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğü ve insan hakları sadece güzel değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk kurallarının da temel unsurlarıdır. Bu Türkiye için de geçerli" paylaşımında bulundu.

Roth görüşmeye ilişkin detay vermezken HDP'den yapılan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararının gündeme geldiği vurgulandı.

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