Dünya Alman basını yazdı Türk SİHAları Alman ordusunu endişelendirdi
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

Alman basını yazdı: Türk SİHA'ları Alman ordusunu endişelendirdi

Almanya gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ), Azerbaycan tarafından kullanılan Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğunu ve orduyu önlem almaya zorladığını yazdı.

Haber Merkezi AA
Alman basını yazdı: Türk SİHAları Alman ordusunu endişelendirdi
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Frankfurt Allgemeine Zeitung'daki (FAZ) makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığının, Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı.

YENİDEN TASARLAYACAĞIZ

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.

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SİHA'LARA KARŞI SAVUNMASIZ

Almanya'nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede, "Şimdi, SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu" ifadeleri kullanıldı.

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190'DAN FAZLA ERMENİ TANKI İMHA ETTİ

Makalede, çatışmalar sırasında "İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan SİHA'ları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şoka neden olmuştu değerlendirmesinde" bulunuldu.

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MALİYETİ 600 MİLYON AVRO

Almanya'da Amerikan Patriot Bataryası bulunduğu ancak bunların hızlı bir şekilde modernize edilmesi gerektiği vurgulanan makalede, bunun da 600 milyon avro maliyeti olacağının hesaplandığı belirtildi.

  • Ayrıca şu anda Savunma Bakanlığının 13 milyar avroyu aşan bir değere sahip olan modern bir Alman hava savunma sistemi (TLVS) için planları olduğu kaydedildi.

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