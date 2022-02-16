Alman çelik endüstrisi yüksek elektrik maliyetleriyle mücadele ediyor

Çelik endüstrisinin dönüşümü için koşulların yakında AB ve Alman Federal Hükümeti tarafından açıklığa kavuşturulmasını umduğunu dile getiren Osburg, "Zaman tükeniyor.” yorumunu yaptı.

Alman Çelik Birliği (Die Wirtschaftsvereinigung Stahl) Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff de aynı konferansta yaptığı açıklamada, çelik endüstrinin enerji maliyetlerinde eşi görülmemiş bir artışla mücadele ettiğini söyledi.

Kerkhoff, Alman çelik endüstrisi için artan elektrik ve gaz fiyatlarının halihazırda 1 buçuk milyar avroluk ek maliyet oluşturduğuna dikkati çekti.

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