Alman dergisi Der Spiegel'den Çin'i kızdıran kapak​

Der Spiegel yine skandal bir kapakla gündemde.

Skandal yayınlarıyla ünlü Alman Der Spiegel'in Korona virüs hakkındaki kapağı Çin'i kızdırdı. Kapağında maskeli, elinde telefon tutan bir Çin vatandaşının fotoğrafını "Made in China" (Çin'de üretildi) başlığı ile yayınlayan dergiye Almanya'daki Çin Büyükelçiliği'nden tepki geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada derginin paniğe yol açarak ırkçı ayrımcılığa neden olduğu belirtildi.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Böyle bir fotoğraf yayınlamak salgına etki etmiyor. Sadece panik, karşılıklı suçlama ve ırkçı ayrımcılığa neden oluyor. Böyle bir hamleyi ayıplıyoruz" ifadeleri yer aldı. Küresel sorunların birlikte ele alınması gerektiği söylenen açıklamada Alman medyasının da aynı sorumluluğu taşıması gerektiği ifade edildi.

Der Spiegel dergisi sık sık skandal yayınları ile gündeme geliyor.

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362’ye ulaştığını belirtti.