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Dünya Alman devlet televizyonu ZDFden terör örgütü PKK propagandası
AVRUPA

Alman devlet televizyonu ZDF'den terör örgütü PKK propagandası

Alman devlet televizyonu ZDF’de, terör örgütü PKK’nın propagandası yapıldı. Terör örgütü üyelerini “özgürlük savaşçısı” olarak tanıtıp görüşlerine yer veren ZDF, Türkiye'yi "işgalci" olarak gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
ZDF'de yayımlanan görüntüler.
ZDF'de yayımlanan görüntüler.

Terör örgütü PKK üyelerinin eylemlerine ve faaliyetlerine göz yuman Almanya’da, devlet televizyonu ZDF, skandal bir yayına imza attı.

“Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı bir belgesel yayımlayan ZDF kanalı, “Kürt bölgesi” ismiyle Türkiye sınırlarını da içine alan sözde harita paylaştı.

Almanya sokaklarına PKK’lı teröristlerin isimleri verildi
DÜNYA
Almanya sokaklarına PKK’lı teröristlerin isimleri verildi

Yayında, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG mensuplarının Türkiye karşıtı görüşlerine yer verildi. Türkiye için "işgalci" ifadesi kullanıldı.


Çocuklara terör örgütü paçavrasının giydirildiği bir merkezin tanıtımı yapıldı.

Alman kanalında PKK propagandası
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Alman kanalında PKK propagandası
Türkiye karşıtı skandal yayınlarıyla tepki toplayan Alman Devlet Kanalı ARD, yeni bir skandala imza attı. ARD'de yayınlanan bir TV programında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sorusu soruldu, çok sayıda vatandaştan tepki yağdı.


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