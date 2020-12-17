Alman devlet televizyonu ZDF'den terör örgütü PKK propagandası

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Tepkilerin art arda geldiği olayın ardından yetkililer harekete geçti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. YÖK Başkanı Saraç ise yaptığı açıklamada, "Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.