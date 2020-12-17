Alman devlet televizyonu ZDF'den terör örgütü PKK propagandası

Terör örgütü PKK üyelerinin eylemlerine ve faaliyetlerine göz yuman Almanya’da, devlet televizyonu ZDF, skandal bir yayına imza attı.
“Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı bir belgesel yayımlayan ZDF kanalı, “Kürt bölgesi” ismiyle Türkiye sınırlarını da içine alan sözde harita paylaştı.
Yayında, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG mensuplarının Türkiye karşıtı görüşlerine yer verildi. Türkiye için "işgalci" ifadesi kullanıldı.
Çocuklara terör örgütü paçavrasının giydirildiği bir merkezin tanıtımı yapıldı.