Dünya Alman gazetesi Meis Adasının münhasır ekonomik bölge olarak görülmesi boş bir rüya
AVRUPA

Alman gazetesi: Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölge olarak görülmesi boş bir rüya

Alman medyasındaki bir makalede, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Meis Adası’nı münhasır ekonomik bölge olarak görmesi "boş bir rüya" veya "ölü doğum" şeklinde nitelendirildi.

Haber Merkezi AA
Meis adası
Meis adası

Frankfurt Allgemeine gazetesinde yer alan makalede, Meis Adası'nın münhasır bölge görülmesinin hiçbir zaman uluslararası hukukta uygulanabilirlik şansı olmadığı anlamına geldiği belirtilerek, "Bunun 'boş bir rüya' veya 'ölü doğum' olmasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bir kararına atıf yapılabilir." ifadesine yer verildi.

UYGULANMA ŞANSI YOK

Makalede, Yunanistan ve GKRY'nin Meis Adası'ndaki iddialarına ilişkin UAD'ın Nikaragua açıklarındaki Kolombiya Adaları için verdiği karar hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu anlaşmazlıkta, adaların durumunun Nikaragua kıyılarında Kolombiya’ya ait münhasır ekonomik bölge oluşturamayacağı kararı çıkmıştı. Makalede, bu kararın Avrupa’daki coğrafi yapıya uygulandığında Akdeniz’de bir Yunanistan-Kıbrıs bölgesinin hiçbir zaman uluslararası hukukta uygulanabilirlik şansı olmadığı anlamına geldiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku’na göre, ikamet edilen her ada kendi münhasır ekonomik bölgesine sahip. Ancak UAD, ara bulucu kararlarda nüfusun büyüklüğü ve kıyı uzunluğu gibi gerekçelerle karşı kıyı devletinin iddialarını göz önünde bulunduruyor. Meis örneğinde, Türkiye’nin güney sahili en az 20 kat daha uzun."

12 KİLOMETRELİK YUNAN TOPRAĞI TALEPTE BULUNUYOR

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin kendisi için maksimalist pozisyonlar formüle etmemiş olması halinde Türkiye'nin tezlerini inandırıcı bir şekilde eleştirebileceğine işaret edilen makalede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu, her şeyden önce Yunanistan ve Kıbrıs'ın doğrudan birbiriyle birleştiği varsayılan 'ortak bir münhasır ekonomik bölge' iddiaları için geçerlidir. Atina, Türkiye kıyısı açıklarında çok küçük olan Yunan Meis Adası’nın böyle bir bölgesi olduğu gerekçesini sunuyor. Atina, Türkiye’nin görüş mesafesindeki 300 nüfuslu bu Ada ile yerleşimin olmadığı yan adaların güneye doğru 200 deniz millik bir Yunan münhasır ekonomik bölgesi oluşturduğunu iddia ediyor.

Bu ise şu anlama geliyor; 12 kilometrekarelik bir Yunan toprağı, denizde yaklaşık 40 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölge talebinde bulunuyor. Bu devasa bölgenin, Yunan ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri arasında da bağ kuracağı belirtiliyor."

Makalede, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin rejiminin Meis Adası konusunu benzer şekilde gördüğü ve Yunanistan ile Mısır Ağustos 2020'de Akdeniz'deki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamış olmalarına rağmen Kahire'nin, Meis meselesini dikkate almayı reddettiği belirtildi.

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