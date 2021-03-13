Dünya Alman medyası nefret kustu Türkiyeye haddini bildirmenin vakti geldi
AVRUPA

Alman medyası nefret kustu: Türkiye'ye haddini bildirmenin vakti geldi

Almanya'nın en çok okunan günlük gazeteleri arasında yer alan Süddeutsche Zeitung'da, Türkiye'yi hedef alan açıklamalara yer verildi. Gazetede yayımlanan makalede, "Türkiye'ye had bildirmenin vaktinin geldiği" ifade edilirken "Türkiye, tüm Ortadoğu'da söz sahibi olmak istiyor." denildi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv.
Arşiv.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Türkiye'yi hedef alan bir makaleyle okuyucularının karşısına çıktı.

"Türkiye'ye had bildirmenin vaktinin geldiğini" vurgulayan gazete, "Tüm Ortadoğu'da söz sahibi olmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

"ABD ve NATO, Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor"

Suriye, Irak ve Libya'daki iç savaşlara Türkiye'nin müdahil olduğunu belirten makalede, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG de dile getirildi.

Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olan YPG ile savaştığını yazan gazete, Doğu Akdeniz ve Rusya'dan alınan S-400'leri de eleştirdi.

Tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye'ye tepki gösterilmesi gerektiğini belirten Süddeutsche Zeitung, bunun kolay olmadığını ABD ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"Osmanlı köklerini koruyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "akıllıca bir strateji" yürüttüğünü ifade eden gazete, Osmanlı köklerinin korunduğunu belirtti.

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