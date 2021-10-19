Alman medyası: Türkiye Afrika'daki etkisini genişletme planı uzun vadeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti Avrupa basınında yer almaya devam ediyor. Alman RND haber sitesinde Türkiye'nin Afrika'daki etkisini artırdığı ifade edildi. Haberde Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilerek Türkiye'nin Afrika'da artan yatırım ve ticaret oranına dikkat çekildi. Haberde yapılan yatırımların 2025 yılına kadar ikiye katlanacağına dikkat çekildi.

DÜNYA Alman basını: Türkiye Afrika'daki varlığını güçlendirdi

TÜRKİYE STRATEJİK ADIMLAR ATIYOR

Haberde Türkiye'nin Afrika'daki etkisini artırmasına yönelik adımlar atıldığı belirtilirken bu stratejinin geniş tabanlı olduğu ifade edildi.

GÜNDEM Afrika atağı

ALTYAPI PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Haberde "Bu adımların tabanı eğitim kurumları, medya projeleri ve sosyal kurumlar gibi yumuşak güçten, Somali'nin aç bölgelerindeki insani yardım ve altyapı projelerine kadar uzanıyor. Çoğu Erdoğan'a yakın girişimciler tarafından kontrol edilen Türk inşaat şirketleri, Afrika'da yollar, köprüler, demiryolu hatları, limanlar, havaalanları ve cami inşaatlarında iyi gidiyor" ifadeleri kullanıldı.

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