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AVRUPA

Alman medyası Turkovac'ı kötüledi: Referansları Tabipler Birliği

Alman medyasından Tagesschau, Türkiye'nin Kovid-19 aşısını kötüleyen bir haber yayımladı. Tüm aşamaları bilimsel komisyonlar tarafından onaylanan Turkovac'ın etkinliği hakkında şüpheler olduğunu öne sürdüler. Tagesschau, haberinde salgının başından beri Kovid’le mücadeleyi sekteye uğratmak için yalanlara başvuran ve sık sık terörle anılan Türk Tabipleri Birliği'ni referans olarak gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman medyası Turkovacı kötüledi: Referansları Tabipler Birliği
Tagesschau

Türkiye, TURKOVAC ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri konumunda. Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

İlk vakanın açıklandığı Mart 2020’den itibaren aslı olmayan olumsuz içerikler üreten Türk Tabipleri Birliği (TTB), son olarak siyasi amaçlarla yerli aşı TURKOVAC'ı hedefe koymuş ve etkisinin şüpheli olduğu çarpıtmasında bulunmuştu.

ASILSIZ ÇARPITMALAR

Bunu referans olarak alan Alman medyasından Tagesschau, TURKOVAC'ı kötüledi. "Bir umut taşıyıcısı olarak Turkovac hakkında şüpheler" başlıklı bir haber yayımlayan Tagesschau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona ile mücadelede Türk aşısı Turkovac'ı destekliyor. Ancak etkinliği hakkında şüpheler var. Bununla ilgili resmi veriler hala eksik" çarpıtmasında bulundu.

KILAVUZLARI TTB

Alakasız bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismine sık sık yer verilen haberde, TURKOVAC'ın milliyetçileri aşılamaya teşvik amacı taşıdığı öne sürüldü. Haberde, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği kaynak gösterildi. TTB üyelerinin "İlaç otoritesinin onayı tek başına etkinliği hakkında hiçbir şey söylemez" gibi yorumlarına yer verildi.

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Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.
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