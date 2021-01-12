Dünya Alman polisinden darknet piyasasına baskın
AVRUPA

Alman polisinden darknet piyasasına baskın

Alman polisinden yapılan açıklamada, Oldenburg kentinde yürütülen operasyon neticesinde, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Haber Merkezi DHA
Alman polisi darknet piyasasına baskın düzenledi.
Alman polisi darknet piyasasına baskın düzenledi.

Alman polisinin 'dünyanın en büyük darknet piyasasını' kapattığı bildirildi. Alman polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir Avustralya vatandaşı Almanya ile Danimarka sınırında gözaltına alındı ve Moldova ve Ukrayna'da bulunan, sitenin 20'den fazla sunucusuna el konuldu.

YARIM MİLYON KULLANICI

Savcılar, DarkMarket adlı sitenin dünya çapında uyuşturucu, sahte para, çalınan kredi kartı verileri, anonim SIM kartlar ve kötü amaçlı yazılımların ticaretinin yapıldığı yarım milyon kullanıcısı olduğunu, el koyulan verilerin yaklaşık 140 milyon euro değerinde söyledi. DarkMarket, 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platform olarak biliniyor.

DEEP WEB VEYA DARK WEB NEDİR?

Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı bir ağdır.

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