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Almanya Başbakanı Merkel: Salgında dramatik durumdayız

Almanya Başbakanı Merkel Almanya'nın koronavirüs konusunda "dramatik bir durumda" olduğunu söyledi. Merkel “Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Angela Merkel
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel salgında ülkesinin dramatik bir konumda olduğunu söyledi. Merkel “Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli” dedi.

HER GÜN ÖNEMLİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı toplantıda "Durum tehdit edici. Önlemler yeterli değil, artış durdurulmalı. Durum oldukça dinamik ve dramatik. Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli" ifadelerini kullandı.

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Enfeksiyon sayısının her hafta iki katına çıktığını belirten Merkel, Almanya’da riskli bölge sayısının 272’e yükselmesinin durumu anlatmaya yeterli olduğunu söyledi. Merkel salgında yaşanılan artışın yeniden bir kapatılma tehlikesi oluşturduğunu belirtilerek, salgında yavaşlama olmazsa sağlıkçıların enfeksiyon zincirini takip etmekte zorlanacaklarını ifade etti.

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