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AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi yeni liderini seçecek

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlanıyor. 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongre yapmayı planlayan komite, seçimi pandemiden dolayı tek güne indirdi.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Parti genel başkanını seçmek için daha önce üç günlük bir kongre yapmayı planlayan Hristiyan Demokrat Birliği, koronavirüs pandemisinden dolayı kongreyi tek güne indirdi.

BAŞBAKANLIK AVANTAJI

Yeni seçilecek CDU başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü. 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.

MERKEL ADAY OLMAYACAK

2005'ten beri iktidarda olan Başbakan Merkel, 2021 Ekim'ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

  • Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.

CDU başkanlık yarışında öne çıkan adaylar arasında Kuzey Ren-Vestfalya Başkanı Armin Laschet, Merkel'in eski rakibi Friedrich Merz ve dış politika uzmanı Norbert Roettgen bulunuyor.

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