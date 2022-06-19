Almanya Başbakanı Scholz: AB kendini yenilemeli

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın yanında yer alarak askeri ve ekonomik desteğini esirgemedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Haber Ajansı'na verdiği röportajda bu konuya değinerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Ukrayna'yı birlikte ve kararlı bir şekilde destekleyen AB'nin, bu birlik ruhu içinde hareket etmeye devam etmesini istedi.

"Brüksel'e giden yol kolay değil"

Kiev yönetimi, AB'ye üye ülkeler arasındaki yerini almak istiyor. Ukrayna'ya AB'ye adaylık statüsü verilmesine ilişkin Scholz, Brüksel'e giden yolun kolay olmadığını, bu yola çıkmak isteyen her adayın birçok şartı yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

"AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı"

Scholz, AB tarafından adaylara ilerleme olduğuna dair somut şeyler sunulmasının da önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde adaylık statüsünün hiçbir şeye götürmediği duygusu ortaya çıkar. Batı Balkanlar'daki ülkelere ciddi olduğumuzu göstermeliyiz.

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Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB üyeliğine ilişkin somut müzakerelere başlamak için tüm şartları yerine getiriyor. Bu (müzakereler) şimdi başlamalı." diye konuştu.

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"AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı"

AB'nin de kendisini yenilemesi gerektiğini söyleyen Scholz, "AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı. Bunun için yapılarını ve karar alma süreçlerini modernize etmeli." dedi. Bu arada Avrupa kıtasının vazgeçilmez bir parçası olan Türkiye, birçok kriteri karşılamasına rağmen, henüz AB'ye üye olarak kabul edilmiş değil.

Türkiye'nin AB için önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ankara'da görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Son küresel gelişmeler Türkiye'nin AB üyesi olmasının katma değerini yeniden ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.

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AB'nin, kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz." diye konuşmuştu.