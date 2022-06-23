Almanya Başbakanı Scholz Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine vurgu yaptı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Scholz, ''Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için adını değiştirdi. Bu, birçok çabanın sadece bir örneğidir. Bunların hepsi artık anlamlı şekilde üyeliğe dönüştürülmelidir.'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol