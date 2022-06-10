Almanya Başbakanı Scholz, Kosova'da

Kosova Hükümet Binasında yaklaşık 1 saat görüşen iki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Kosova Başbakanı Kurti'nin mayıstaki Almanya ziyaret ile kendisinin şimdiki Kosova ziyaretinin "iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Mevkidaşıyla görüşmesinde Kosova vatandaşları için vize serbestisi de dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştüklerini belirten Scholz, vize serbestisi sürecini desteklemeleri için Avrupa Birliği (AB) partnerlerini ikna etme yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

AB arabuluculuğunda devam eden Kosova-Sırbistan diyaloğuna değinen Scholz, Kosova için bu sürecin ilerletilmesi ve karşılıklı tanıma ile sonuçlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

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"Diyalog, Kosova'nın daha fazla Avrupa perspektifini de açan bir yoldur. Bu diyalogda yapıcı bir tutum Kosova'daki tüm vatandaşların çıkarınadır. İki ülke arasındaki siyasi bir anlaşma, yatırım ve istihdam, Kosova'daki gençlerin perspektifi için önemli bir koşuldur. Anlaşmanın, sonunda Kosova'nın tanınma sorununun da çözmesi gerektiği açık. Çünkü birbirini tanımayan iki ülkenin AB üyesi olması düşünülemez."

"Açık Balkan" (Open Balkan) girişimini de yorumlayan Scholz, ülkesinin bölgesel piyasaya yüksek öncelik verdiğini söyleyerek "ulaşılabilir ilerlemenin" önemine değindi.

Almanya'dan destek talebi

Kosova Başkan Kurti de başında bulunduğu hükümetin, zor şartlara rağmen reformlar yaptığını vurguladı.

Görüşmede, ülkesinin AB kurumlarına üyelik süreci için Almanya'nın desteğini talep ettiğini dile getiren Kurti, şöyle devam etti:

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"Avrupa vaatleri ve perspektifine uygun bir şekilde Avrupa Birliğine entegrasyon için gerekli reformların yapılması doğrultusunda çalıştığımıza dair Şansölyeye garanti verdim. Kosova'nın Avrupa Konseyine üyeliği noktasında Almanya'dan destek talebimiz tamamen anlayışla karşılandı. Yıl sonuna kadar başvuru yapmayı planladığımız Avrupa Birliği üyelik adaylığı statümüz yönündeki arzumuzu devam ettiriyoruz."

Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinen Kurti, "Kosova'nın yaratıcı, yapıcı ve kararlı taraf olduğunu ancak Sırbistan'ın, Kosova'nın Berlin Süreci kapsamında sunduğu çözümleri engellemeye devam ettiğini" belirtti.

Berlin Süreci'nin, Batı Balkan ülkeleri arasında iş birliği noktasında en iyi olanak olduğunu dile getiren Kurti, Scholz'un önderliğinde bu sürecin yeniden canlandırılmasını sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

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Kosova'ya ilk ziyareti kapsamında Scholz, başkent Priştine'de bulunan Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Alman birliklerini de ziyaret edecek.

Kosova'nın ardından Alman Başbakan'ın, diğer bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

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