​Almanya da başörtüsüyle uğraşıyor​

Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı yasal düzenlemeler birbirini izliyor. Almanya’da memurların dış görünümünü düzenleyen ve özellikle Müslüman dernekler tarafından eleştiren yasa, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden geçti. Geçtiğimiz günlerde Fransa Senatosunda da, 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda ve annelerinin okul gezilerinde başörtüsü takmalarını yasaklayan maddeler onaylanmıştı. Almanya’daki düzenlemede memurların dövme, piercing, sakal veya diğer vücut takılarına ne ölçüde izin verildiğine ilişkin düzenlemeler içeren yasada, dini ve ideolojik çağrışım içeren işaretlerin “memurun görevini tarafsız yerine getirmesinde nesnel olarak güven zedelemesine yol açması durumunda yasaklanabileceği ve kısıtlanabileceği” ifadesine dikkati çeken uzmanlar ve siyasetçiler, düzenlemeyle memurlara geniş çaplı başörtüsü yasağı getirilebileceğini belirtiyor.

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YASAK TEPKİ TOPLADI

Meclisten geçen başörtüsü düzenlemesi tepkilere neden oldu. Berlin Uyum Sorumlusu Katarina Niewiedzial, yasanın geniş çaplı başörtüsü yasağı için bir temel oluşturduğunu belirterek, “Dini bir kıyafetin tek başına nesnel olarak bir görevin tarafsız yerine getirilmesini tehlikeye atmaya uygun olacağı söylemini sorguluyorum. Memurlar başörtülü veya örtüsüz olarak anayasaya yemin ediyorlar.” sözlerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Alina Vick ise söz konusu yasayla ilgili devletinin ideolojik ve dini olarak tarafsız olması gerektiğini savundu.

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İSTİŞARE ETMEDİLER

İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, söz konusu yasadaki ifadenin başörtüsünü de kapsayabileceğini belirterek, “Hükümet bunu hiç istişare yapmadan ortaya çıkardı. Normalde bir kanun tasarısı olduğu zaman derneklere ve muhatap olan insanlara gönderir ve fikirleri alınır. Ama burada öyle bir şey olmadı.” dedi. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise, kendilerine yasa tasarısına katılmalarına yönelik hiçbir talebin gelmemesi eleştirildi.

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