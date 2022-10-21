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AVRUPA

Almanya-Fransa aksında kırılma

Almanya’nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar avroluk yardım paketi ve savunma politikasında ABD’den yana taraf olması, Berlin-Paris aksında kırılmaya neden oldu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Almanya-Fransa aksında kırılma
​ Almanya-Fransa aksında kırılma.

Almanya’nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar avroluk yardım paketi ve savunma politikasında ABD’den yana taraf olması, Berlin-Paris aksında kırılmaya neden oldu. Fransızların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a kızgın olduğu ileri sürülürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman mevkidaşı ile görüşmek istemedi ve yapılması planlanan yıllık ortak kabine toplantısı ocak ayına ertelendi.

Macron, bu hafta Fransız gazetesi Les Echos’a yaptığı açıklamada “Tutarlı bir yaklaşım istiyorsak, benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir” dedi. Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Fransa, Almanya’nın Avrupa Birliği hava savunma şemsiyesinde ABD füze sistemlerini seçmesi nedeni ile Berlin’e özellikle öfkeli olduğu belirtildi. Almanya’nın ülkenin askeri kapasitesini artırmak için açıkladığı 100 milyar avroluk savunma bütçesi, Avrupa Birliği savunma projeleri yerine ABD silahlarının alınmasını ön görüyor.

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Hollanda Almanya ve ABD ısrarla istiyor: Elazığ'da üretiliyor
FOTOĞRAF 14
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Elazığ’da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde coğrafi işaret tescili orcik yapımına başlandı. Köylülerin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor.
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Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra Harput bölgesinde bulunan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor.
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Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Değirmenönü köyünde yaşayan Servet ve Gönül Çakmak çifti de yaklaşık 10 yıldır orcik üreterek satıyor. Bir ay sürecek olan sezonda 3 ton ürün elde etmeyi planladıklarını ifade eden Çakmak çiftçi, ürünlerinin Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışından Almanya, Hollanda ve Amerika’ya kadar alıcı bulduğunu kaydetti.
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Orcik yapımını aşama aşama anlatan Servet Çakmak, ’’Orcik, eylül ayının sonunda başlar, kasımın sonuna kadar devam eder. Bu birkaç ay içerisinde çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bir gün orcik yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Biz bir sezonda yaklaşık 3 ton orcik yapıyoruz
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İlk önce üzümü toplarız ve sonrasında üzümleri sıkıyoruz. Oluşan şıranın içerisine özel bir toprak koyuyoruz, ondan şırayı sıktıktan sonra kaynatıyoruz. Toprağı dipte kalır, şırası ise üste çıkar. Yaklaşık 6 saat böyle kalır. İyice dinlendikten sonra bu sefer tekrar kazana doldururuz ve şırayı iyice kaynatırız. Kaynadıktan sonra bir kısım şırayı soğumaya alırız ve daha sonra unla şırayı iyice karıştırırız. Tekrar diğer şıranın içerisine katıp iyice karıştırdıktan sonra iyice pişirip bulamaç haline getiriyoruz. Orcik batırmaya hazır hale gelir” dedi.
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Yurt içi ve yurt dışına orcik gönderdiklerini belirten Çakmak, ’’Orcik, Elazığ’ın tescilli lezzetlerindendir. Gümüşhane’de ‘köme’ derler fakat özellikle Değirmenönü köyünün orciği tescillidir ve tadı güzeldir.
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Orciklerimiz, Ankara, İstanbul, Kayseri, Adana ve Diyarbakır’a gidiyor. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerine kargo da yapıyoruz. Yurt dışına da orcik gönderiyoruz.
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Almanya, Hollanda ve Amerika’ya gönderdim’’ diye konuştu.
Orcik yapımında eşine yardım eden Gönül Çakmak ise, ’’Orcik yapımını 10 yıldır yapıyoruz.
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Bizim köyün meşhur orciğini üretiyoruz. Orcik yapımının her aşamasını eşimle beraber yapıyoruz. Bu bizim geçim kaynağımız. Eşimle beraber yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız da bize yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.
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Hollanda Almanya ve ABD ısrarla istiyor: Elazığ'da üretiliyor
Elazığ'da üzüm ve cevizle hazırlanan coğrafi işaret tescilli orcik yapımına başlandı. Yöreye özgü lezzeti ile yurt içinde 81 ile gönderilen orcik, Almanya, Hollanda ve Amerika'dan da alıcı buluyor.
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