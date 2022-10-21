​ Almanya-Fransa aksında kırılma.

Almanya’nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar avroluk yardım paketi ve savunma politikasında ABD’den yana taraf olması, Berlin-Paris aksında kırılmaya neden oldu. Fransızların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a kızgın olduğu ileri sürülürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman mevkidaşı ile görüşmek istemedi ve yapılması planlanan yıllık ortak kabine toplantısı ocak ayına ertelendi.

Macron, bu hafta Fransız gazetesi Les Echos’a yaptığı açıklamada “Tutarlı bir yaklaşım istiyorsak, benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir” dedi. Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Fransa, Almanya’nın Avrupa Birliği hava savunma şemsiyesinde ABD füze sistemlerini seçmesi nedeni ile Berlin’e özellikle öfkeli olduğu belirtildi. Almanya’nın ülkenin askeri kapasitesini artırmak için açıkladığı 100 milyar avroluk savunma bütçesi, Avrupa Birliği savunma projeleri yerine ABD silahlarının alınmasını ön görüyor.

REKLAM

DÜNYA Fransa'da kara salı: Grev dalgası tüm ülkeye yayıldı