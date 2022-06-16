Dünya Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderlerinden Kieve kritik ziyaret
AVRUPA

Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderlerinden Kiev'e kritik ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın İrpin şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderlerinden Kieve kritik ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı tarafından hükümet binası kapısında karşılanan liderler basına poz verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, özel bir trenle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi

Polonya’dan özel bir trenle yola çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi Kiev’deki tren istasyonunda Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereşuk karşıladı.


Sabah saatlerinde başkent Kiev'e ulaşan Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde saldırılara uğrayan Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı yerinde gördü.


Avrupalı liderlere, ziyaret esnasında Ukrayna Topluluk ve Bölge Geliştirme Bakanı Oleksiy Çernışov eşlik etti.


Almanya Başbakanı Scholz, burada yaptığı açıklamada, savaşın Ukrayna'da "korkunç" yıkımlara yol açtığını belirterek, "Tüm bunlar, Rusya'nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Kararlar alırken bunları hatırlamamız gerekiyor" dedi.

"Bu önemli bir an"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kiev’e vardığında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, Ukraynalılara yönelik Avrupa Birliği mesajıdır. Bu önemli bir an" diyerek saldırıların gerçekleştirdiği yerleri ziyaret edeceklerini vurguladı.


Liderler, Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macron, Iohannis, Scholz ve Draghi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmede, gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması gibi konuların ele alınacağını kaydeden Yermak, "Ukrayna'nın AB'ye (Avrupa Birliği) aday ülke statüsüne destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Üst düzey ziyaret, 29-30 Haziran’da Madrid’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi için de önem taşıyor.

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