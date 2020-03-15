Almanya KKTC'deki 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün karantinada kalma şartı koydu

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Rota dışı Alanya'ya demirlen yolcu gemisi bu akşam Mısır'a gidecek

Antalya'nın Alanya ilçesine, sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Rota dışı demirlendiği öğrenilen geminin yolcuları, koronavirüse karşı termal kamera ve kontrollerden geçirildikten sonra kente giriş yaptı. 'Serenissima' adlı gemi bu akşam Mısır'a gidilmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.