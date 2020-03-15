Dünya Almanya KKTCdeki 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün karantinada kalma şartı koydu
KORONAVİRÜS

Almanya KKTC'deki 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün karantinada kalma şartı koydu

Almanya hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün adada karantinada kalma şartı koydu. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, "Alman yetkililer, turistlerin 14 gün boyunca gözlem altında kalmasını istedi. Bu süre 24'ünde bitiyor. 24 Mart'tan sonra Alman turistleri ülkelerine gönderebileceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner

Almanya hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün adada karantinada kalma şartı koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bir turistte koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte Alman yetkililerle temasa geçildiğini belirtti.

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Almanya'nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği yetkililerinin 14 günlük gözlem süresine işaret ettiğini söyleyen Çağıner, "Alman yetkililer, turistlerin 14 gün boyunca gözlem altında kalmasını istedi. Bu süre 24'ünde bitiyor. 24 Mart'tan sonra Alman turistleri ülkelerine gönderebileceğiz" dedi.

Çağıner, karantina altında olan turistlerin dışındaki vatandaşların ise ülkelerine gönderileceğini ifade etti.

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