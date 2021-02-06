Dünya Almanya polisinden Türk aileye öldüresiye dayak
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Almanya polisinden Türk aileye öldüresiye dayak

Almanya'da yaşayan Yasemin Başöngen (17) ile babası Cemil Başöngen (50), polis şiddeti sonucu hastanelik oldu. Olay anını anlatan baba Başöngen, "Kızımı devirip yere indirdiler. Kızımı korumak istediğimde polis beni duvara fırlattı. Üzerime çıkıp yumruk attı. Bilincimi yitirdim. O sırada kızımı polis aracıyla götürmüşler. Karakolun önünde araçtan indirmeden kızımı çok kötü dövmüşler, yüzündeki elmacık kemiği kırılmış" dedi.

Haber Merkezi AA
Yasemin Başöngen (17) ile babası Cemil Başöngen (50)
Yasemin Başöngen (17) ile babası Cemil Başöngen (50)

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Ennepetal beldesinde yaşayan Yasemin Başöngen (17) ile babası Cemil Başöngen (50), polis şiddeti sonucu hastanelik oldu.

Polisin 3 Şubat'ta basit bir olay yüzünden kızına ve kendisine orantısız şiddet uyguladığını söyleyen Başöngen, olay gününü şöyle anlattı:

"Lünen'de kızımın bir malzemesi vardı, onu almaya gittik. Kızım orada arkadaşıyla tartışmış ve polisi aramışlar. Ben de onu beklerken 5 dakika içinde polis geldi. Polis kızıma uzaklaşmasını söyledi ve kızım merdivenden aşağı indi, ne olduysa olay ondan sonra başladı. Kızım aşağı indi diye kadın polis hışımla arkasından indi, dışarıdan gelen başka polisle birlikte 17 yaşındaki kızımı devirip yere indirdiler.

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Yerde yüzüme yumruk attılar

Ben olayı görünce kızımı korumak için aşağı indim, amacım sadece ayırmaktı. Orada erkek polis varmış, o geldi alıp beni bir fırlattı duvara yapıştım. O iri yarı polis üzerime çıktı, iki yumruk vurdu, bilincimi yitirdim, beni ters kelepçeledi. O sırada kızımı polis aracıyla götürmüşler, ben bilincimi yitirmiştim artık, görmedim."

  • Polis aracıyla Lünen'deki karakola geldiklerinde yerde kızının kan izlerini gördüğünü anlatan baba Başöngen, "Kelepçeyi açıp kızımla görüşmeme izin verdiklerinde yüzü ve saçları kanlar içindeydi. Karakolun önünde araçtan indirmeden kızımı çok kötü dövmüşler, yüzündeki elmacık kemiği kırılmış. Burnundan kanlar geliyordu. O dayağa hiç gerek yoktu. Ambulans çağırdılar, bindirip hastaneye gönderdiler." dedi.

Başöngen, kendisinin ilk aşamada 5 gün iş göremez raporu aldığını, pazartesi günü de psikoloğa gideceğini vurgulayarak, "Benim kaburgalarım ağrıyor, araç kullanamıyorum. 17 yaşındaki kızımı hastanelik ettiler, ayrıca 'şişko' diye dalga geçip 'seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Ne olacak, iyileşecek mi bilmiyoruz. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve kanuni yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

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