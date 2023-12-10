Almanya sınıfta kaldı: Özgürlükler karnesi, Filistin ve iklim gösterilerine müdahalelerle kötüleşti

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'e koşulsuz desteğini esirgemeyen Batı, bir skandala daha imza attı. Söz konusu skandalın adresi ise daha önce de İsrail'e desteğini sıkça açıklayan Almanya oldu. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık başvurusunda bulunanlara "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı getirilirken, Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.