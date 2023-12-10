Almanya sınıfta kaldı: Özgürlükler karnesi, Filistin ve iklim gösterilerine müdahalelerle kötüleşti

Küresel sivil toplum ittifakı CIVICUS tarafından hazırlanan raporda, Almanya'da vatandaşların alanının artık "açık değil kısıtlanmış olduğu" vurgulanarak buna gerekçe olarak Alman makamlarının "Son Nesil" adlı iklim hareketinin protestolarını dağıtması ve eylemcilere karşı orantısız önlemlere başvurulması yanında son dönemde Filistin destekçilerinin protestolarının yasaklanması ve göstericilere karşı aşırı güç kullanılması gösterildi.
Raporda, Alman polisinin başkent Berlin'deki Filistin'e destek gösterisinde biber gazı ve tazyikli su dahil aşırı güç kullandığı 174 kişiyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.
Alman makamlarının Berlin ve Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterilerini yasakladığı da hatırlatılan raporda, bu tür kısıtlamaların ayrımcı olduğu ve barışçıl toplanma ve gösteri yapma hakkını ihlal ettiği belirtildi.
Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı yaklaşık 100 gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken, başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.
Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.