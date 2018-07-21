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AVRUPA

Almanya tarihinde kara bir leke

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk gurbetçilerin NeoNaziler tarafından öldürülmesini, “Almanya tarihinde çok kara bir leke” olarak tanımladı. Davanın sona erişine ilişkin de, “Biz birçok şey yaptık, ancak ben yapmaya devam edeceğim. O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak niteliyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında ilginç sözler sarf etti. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde tamamlanan NSU davasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Merkel, katillere gerekli cezaların verildiğini ancak konunun kapanmayacağını söyledi. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetleri “Almanya tarihinde çok kara bir leke” olarak niteleyen Merkel, “Biz birçok şey yaptık ancak ben yapmaya devam edeceğim. O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak niteliyorum” dedi. NeoNazi çetesinin ortaya çıkmasının ardından güvenlik birimlerinin çalışma yöntemlerinde değişikliğe gittiklerini ileri süren Merkel, “Temel sorun, ilgili birimlerin teröristlerin yaptıklarını önceden haber alamamasıdır” yorumunda bulundu.

YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARDIK

NSU tarafından öldürülenlerin yakınlarının toplumda NSU tartışmasının devam etmesini istemeye hakları olduğunu dile getiren Merkel, ailelerin duygusal durumunu anladığını ve dava sürecinin acıyı ortadan kaldırıp her şeyi daha güzel yapmayacağını vurguladı. “Görevim, tüm olayların aydınlatılması için güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasını sağlamak” diyen Merkel, güvenlik birimlerinin böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Yaşanan kötü tecrübeden gerekli derslerin çıkarıldığını savunan Merkel, sürecin kapanmadığını ve devam edeceğini yineledi.

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