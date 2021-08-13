Dünya Almanya Türkiyeyi yüksek risk alanı ilan etti
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Almanya Türkiye'yi yüksek risk alanı ilan etti

Almanya, Türkiye ile birlikte ABD ve İsrail'i yüksek risk alanı ilan etti. Almanya’ya söz konusu ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Kovid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.

Haber Merkezi Reuters
Almanya Türkiyeyi yüksek risk alanı ilan etti
Türkiye'ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Haziran ayında Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkaran Almanya, ABD ve İsrail ile birlikte Türkiye'yi yeniden yüksek risk alanı ilan etti.

Funke'nin haberine göre Karadağ ve Vietnam da yüksek risk grubuna çıkarıldı. Lizbon ve Algarve haricinde Portekiz'in de yüksek risk kategorisinden çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye'ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Diğer ülkelere yönelik değişiklikler ise 15 Ağustos tarihinde uygulamaya konulacak.

Almanya’ya söz konusu ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Kovid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.

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