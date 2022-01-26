Dünya Almanya, Ukraynaya 5 bin miğfer gönderecek
AVRUPA

Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderecek

Almanya'nın Ukrayna'nın talebi doğrultusunda bu ülkeye 5 bin miğfer göndereceği bildirildi. Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alman Federal Meclisindeki Savunma Komitesine yaptığı bilgilendirmede, Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça belirttiğini ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanya, Ukraynaya 5 bin miğfer gönderecek
Arşiv

Savunma Bakanı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderileceğini doğrulayarak, "Ukrayna'nın bu yöndeki talebini değerlendirdik ve onayladık. Ancak teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alman Federal Meclisindeki Savunma Komitesini güncel konular hakkında bilgilendirdi.

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça belirttiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Johnson açık açık tehdit etti: Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson açık açık tehdit etti: Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, 5 bin miğfer kararını "tamamen sembolik bir jest" olarak değerlendirerek eleştirdi.

Melnyk, Alman Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Bu, sadece kovadaki bir damla, teselli bile değil." dedi.

Ukrayna’da yeni bir bloklaşmaya doğru
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Ukrayna’da yeni bir bloklaşmaya doğru

Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.

Almanya, her yıl Ukrayna'ya kalkınma iş birliği çerçevesinde 1,8 milyar avroluk yardım sağlıyor.

11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.
Bir tiyatro da DEVAdan: Durumumuz kötü diyen kadının Marmariste orman içinde apartı varmış

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

​Bilim insanları erken tanı için formül geliştirdi.

Sarı'nın yavruları için seferberlik

Sarı'nın yavruları için seferberlik

​Görmek için benzin istasyonunun camında bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.