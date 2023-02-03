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Dünya

Almanya Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı

Alman hükümetinin endüstriyel stoklardan Ukrayna'ya Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladığı belirtildi.

12:05 . 3/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Alman "Sueddeutsche Zeitung" gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Alman hükümeti, Ukrayna'ya doğrudan endüstriyel stoklardan Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladı.

Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatı, tanklar sanayide tamir edildikten sonra her an gerçekleşebilecek.


Almanya silah üreticisi Rheinmetall ve savunma teknolojisi onarımına odaklanan Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), düzinelerce Leopards 1 tankını tamir ederek yenilerken, Alman şirketler, Kiev onları satın almak isterse Ukrayna'ya hemen tedarik edebilecek.

Almanya, Katar ile Gepards için görüşüyor

Öte yandan, Alman hükümeti, Katar'dan Kiev'e gönderilmek üzere 15 Gepard uçaksavar tankı ve daha fazla mühimmat satın almak için görüşmelerde bulundu.


Katar, söz konusu tankları, FIFA 2022 Dünya Kupası stadyumlarını güvence altına almak için satın almıştı.


Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gepardlar Ukrayna'daki savaşta kendilerini çok iyi kanıtladı. Ortaklardan daha fazlasını alabilirsek bu kesinlikle Ukraynalılara yardımcı olur." ifadelerini kullandı.


Almanya, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı sağlayacağını açıklamıştı.

#Almanya
#Gepards
#Katar
#Leopard 1
#Ukrayna
44 dakika önce
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Almanya Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı
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