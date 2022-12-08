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AVRUPA

Almanya'da afet uyarı denemesi: Telefonlarda siren çaldı

Almanya’da olası afet olaylarında vatandaşları sorunsuz bir şekilde uyarmak amacıyla ülke genelinde “ulusal uyarı sistemleri” ikinci kez test edildi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada afet uyarı denemesi: Telefonlarda siren çaldı
Yerel saatle 11.00'de Almanya'daki cep telefonlarına test amaçlı olarak siren sesi yollandı.

Test sırasında bir dakika boyunca telefonlarda siren sesleri duyuldu.

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi, yerel saatle 11.00'de Almanya'daki cep telefonlarına test amaçlı olarak siren sesi yolladı.

Ülke çapında çok sayıda cep telefonu test alarmı verirken, bazı kullanıcıların telefonlarında ise siren çalmadı.

Yetkililer, testin amacının acil bir durumda kaç kişinin tehlike uyarısı alacağını öğrenmek olduğunu ifade etti.

İLK DENEME BAŞARISIZDI

Ülke çapında 10 Eylül 2020'de yapılan ilk uyarı testinde sorun yaşanmış ve deneme başarısız olmuştu.

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