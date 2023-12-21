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Dünya

Almanya’da aşırı sağ hızla yükseliyor

Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oy oranı tekrar yükselişe geçerek yüzde 23 seviyesine çıktı.

04:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:35 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oy oranının tekrar yükselişe geçerek yüzde 23 seviyesine ulaştığı bildirildi. Forsa şirketinin 12-18 Aralık tarihinde 2501 kişiyle yaptığı anket sonucuna göre, ekim ayından bu yana 2 puan düşüş gösteren AfD, oylarını tekrar yüzde 23 oranına yükseltti. Anket sonucuna göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti yüzde 3 oranına sahip partiler olarak belirlendi. Bu sonuçla Almanya'da koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP'nin oy oranı toplamı yüzde 32 oldu. Ankete göre AfD Almanya'da en çok oy oranına sahip ikinci parti konumunu güçlü şekilde sürdürdü. Ekim ayında ARD Almanya Trendi'nin yaptırdığı anket sonucuna göre de AfD ilk kez yüzde 23 oy oranına ulaşmıştı. Ankete katılanların yüzde 81'i, ülke siyasetindeki çoğu politikacının halkın günlük yaşamından haberdar olmadıklarını dile getirdi.

WIlders şoku

Almanya'nın komşusu Hollanda'da kasım ayında yapılan genel seçimlerde, marjinal olarak değerlendirilen aşırı sağcı Geert Wilders'in Partisi PVV'nin birinci parti çıkması Avrupa'da büyük şoka neden olmuştu. Liberal bir siyasi sisteme sahip ülkede PVV'nin birinci çıkması Avrupa'da aşırı sağın belirleyici bir konuma yükseldiğinin işareti olarak yorumlanmış ve kıtadaki diğer ülkeleri de etkisi altında alabileceği değerlendirilmişti. AfD'nin Alman siyasetinde ikinci büyük parti konumuna yükselmesi bu yorumları doğrular nitelikte.



#Almanya
#AfD
#Politika
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