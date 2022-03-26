Dünya Berlinde ayçiçek yağı krizi Raflar boş kaldı
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Berlin‘de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Almanya’da, Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle marketlerdeki raflar boş kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Almanyada ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı
Berlin‘de ayçiçek yağı krizi.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamaların ardından birçok ülkede ayçiçek, koza ve mısır yağı sıkıntısı oluştu.

RUSYA UKRAYNA KRİZİ RAFLARI BOŞALTTI

Özellikle ayçiçek yağında yaşanan sıkıntının temel nedeni ise, ihracatta yüzde 51 ile ilk sıralarda yer alan Ukrayna ve yüzde 27 ile onu takip eden Rusya arasındaki kriz. Ayçiçek yağı tüketiminin oldukça yüksek olduğu Almanya, sadece Ukrayna’dan yıllık 20 ile 30 bin ton arası ayçiçek yağı satın alıyor.


ÜRETİM AKSAYABİLİR


Öte yandan, ayçiçek yağının ihtiyaç duyulduğu kadar satın alınması konusunda uyaran Alman Ticaret Birliği, ülkede yiyecek sıkıntısı korkusu olmadığını, insanların sadece ihtiyaçları kadar satın aldıkları taktirde herkese yetecek kadar yiyecek olduğunun altını çizdi. Almanya’da çok sevilen ve tüketilen patates kızartması ve cips gibi gıda ürünlerinde de önümüzdeki günlerde sıkıntılı bir döneme girilebileceği bildirildi. Patates kızartması ve cips üreticileri, ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle üretimin aksayabileceğini açıkladı.

FİYATLAR ARTIŞA GEÇTİ

Özellikle kızartmalıklar için, Almanya’da da üretimi gerçekleştirilen kolza yağının, ayçiçek yağına bir alternatif olabileceği konuşuluyor. Yılda 3,7 milyon ton kolza yağı üreten Almanya, bu yağdan ayçiçek yağına oranla daha az ithal ediyor. Ülkede ayçiçek yağının stoklarının azalmasıyla, bu ürünlerde fahiş fiyat artışları da yaşanıyor. Savaştan önce yaklaşık 1,19 olan bir litrelik yağlar, şu an en az 1 euro 79 cent olarak satılıyor. Bazı marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatı ise 3 euro’ya kadar çıkabiliyor.


Geçtiğimiz hafta, Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) yetkilileri ayçiçek yağı krizi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ukrayna’dan tedarikin kesildiğini ve Almanya’daki stokların sadece birkaç hafta yeteceğini bildiren yetkililer, insanların ’kalmayacak’ korkusuyla ihtiyaçlarından fazla ayçiçek yağı satın aldığını, biraz da bu nedenle marketlerdeki rafların aniden boşaldığını açıklamıştı.

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