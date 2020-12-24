Dünya Almanyada polis şiddeti Başörtülü kadını yere yatırıp zorla kelepçe taktılar
AVRUPA

Almanya’da başörtülü kadına karşı polis şiddeti

Almanya’da polis şiddeti: Başörtülü kadını yere yatırıp zorla kelepçe taktılar

Almanya’da polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulundu. Olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek, yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtti. Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek, onu engellemeye çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı.
Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal şehrinde, bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı. Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başladı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek, kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etti.

Almanya'da polis şiddeti
DÜNYA
Almanya'da polis şiddeti

Almanlar olaya olaya tepki gösterdi

Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri döndü. Olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek, yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtti. Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek, onu engellemeye çalıştı. Görüntüyü çeken kişi ile polis arasında sözlü tartışma yaşandı.

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Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
  • Görüntüyü çeken Alman vatandaşı, “Ben ne yaptığımı biliyorum. Telefon benim telefonum. Bana müdahale edemezsiniz. İsterseniz, size avukatımın telefonunu verebilirim" diyerek polise tepki gösterdi.

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Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak, kadını serbest bıraktı. Polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını dile getirdi.

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Polislerin ırkçı ve saldırgan tutumları arttı

Almanya’da son yıllarda polislerin ırkçı ve saldırgan tutumları, özellikle ülkede yaşayan göçmenleri huzursuz ediyor. Alman Polis Sendikası’ndan Michael Mertens konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, polis teşkilatlarındaki ırkçı yapılanmalarla mücadelede meslek içi eğitimin önemli olduğunun altını çizmişti.

Almanya'da polis şiddeti: Yere yatırılan kişinin kafasına tekme attılar
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Almanya'da polis şiddeti: Yere yatırılan kişinin kafasına tekme attılar
Almanya'nın Frankfurt kentinde gözaltına almak istediği kişiye tekme ve yumruk atan Frankfurt polislerinin görüntüleri ülkede büyük tepkiye neden oldu. Olayın ardından bir polis hakkında soruşturma başlatıldı.
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