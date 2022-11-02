Dünya Almanyada Batı Nil Virüsü vakaları ikiye katlandı
AVRUPA

Almanya'da Batı Nil Virüsü vakaları ikiye katlandı

Der Spiegel dergisi, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) dayandırdığı haberinde, ülkede Batı Nil Virüsü'ne yakalanan kişi sayısının 2021'e oranla 2 kat arttığını duyurdu. RKI rakamlarına göre, ağustos sonu itibarıyla kaydedilen vaka sayısı 10'a çıktı. Bunlardan en az 8'i Almanya içinde virüse yakalandı.

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Almanyada Batı Nil Virüsü vakaları ikiye katlandı
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Der Spiegel dergisi, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) dayandırdığı haberinde, ülkede Batı Nil Virüsü'ne yakalanan kişi sayısının 2021'e oranla 2 kat arttığını duyurdu.

RKI rakamlarına göre, ağustos sonu itibarıyla kaydedilen vaka sayısı 10'a çıktı. Bunlardan en az 8'i Almanya içinde virüse yakalandı.

Vakaların en az 4 eyalette görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2020 yılında toplam 30 vaka görülmüştü.

Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Batı Nil Virüsü vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

Batı Nil Virüsü Yunanistan'da alarm verdirdi: Yeni salgın hızla yayılıyor
FOTOĞRAF 10
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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü'nden 11 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte 123 yeni vaka tespit edildi.
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Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
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Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.
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Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.
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BATI NİL VİRÜSÜ (BNV) NEDİR?

Genellikle \"Culex\" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.
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Batı Nil Virüsü (BNV) nasıl bulaşır
Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.
Title
Batı Nil Virüsü'nün (BNV) belirtileri neler?
Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.
Title
BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.
Title
Salgının yeni adı: BNV
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Salgının yeni adı: BNV
Batı Nil Virüsü Yunanistan'da alarm verdirdi: Yeni salgın hızla yayılıyor
BNV nedir? BNV nasıl bulaşır? BNV belirtileri neler? BNV öldürür mü? BNV tedavi yöntemi nedir? Yunanistan'da 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği bildirildi. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.


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