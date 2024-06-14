Almanya’da bu kez şüpheli araç yangını

Yeni Şafak’a bilgi veren Fatih Zingal, “Annem ve babam Solingen’den Frankfurt’a beni ziyaret ermek amacıyla otoyola çıkmışlar. Araçta tüm göstergeler normal olduğu halde kısa süre içerisinden motor alevler içinde kalmış. Babam ve annem sağduyularını yitirmeden araçtan çıkmayı başarmışlar. Kuşkulu bir durum. Allah korumuş” dedi.