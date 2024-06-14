Almanya’da bu kez şüpheli araç yangını

Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu “Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch” kısa adıyla DAVA Partisi Avrupa Parlamentosu adayı avukat Fatih Zingal’ın anne ve babasını taşıyan araç otoyolda alev alarak yandı.
A3 numaralı Düsseldorf - Frankfurt otoyolunda meydana gelen kuşkulu olayda arabanın bir anda alevler içinde kaldığı görüldü.
Yeni Şafak’a bilgi veren Fatih Zingal, “Annem ve babam Solingen’den Frankfurt’a beni ziyaret ermek amacıyla otoyola çıkmışlar. Araçta tüm göstergeler normal olduğu halde kısa süre içerisinden motor alevler içinde kalmış. Babam ve annem sağduyularını yitirmeden araçtan çıkmayı başarmışlar. Kuşkulu bir durum. Allah korumuş” dedi.
Neonaziler tehdit ediyor
Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini bildiren Zingal, Mart ayında Bulgaristan Türkü 4 soydaşımızın yaşamını yitirdiği kundaklama davasının avukatlığını yapıyor ve uzun süredir aşırı sağcılardan tehdit alıyor.
Alman basını DAVA’dan bahsederken sürekli “Erdoğan’ın Almanya’da kurdurduğu parti” yorumu yapıyor.