|
Dünya

Almanya’da bu kez şüpheli araç yangını

Neonazi zihniyetinin Türkleri sürekli tehdit ettiği Almanya'da şüpheli bir olay yaşandı. Ülkede Türklerin kurduğu DAVA Partisi'nin Avrupa Parlamentosu adayı avukat Fatih Zingal’ın anne ve babasını taşıyan araç otoyolda alev alarak yandı. Olayla ilgili Yeni Şafak'a bilgi veren Zingal, "Araçta tüm göstergeler normal olduğu halde kısa süre içerisinden motor alevler içinde kalmış. Babam ve annem sağduyularını yitirmeden araçtan çıkmayı başarmışlar. Kuşkulu bir durum." ifadelerini kullandı.

18:54 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Almanya'da Fatih Zingal’ın anne ve babasını taşıyan araç otoyolda alev alarak yandı.
Almanya'da Fatih Zingal’ın anne ve babasını taşıyan araç otoyolda alev alarak yandı.

Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu “Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch” kısa adıyla DAVA Partisi Avrupa Parlamentosu adayı avukat Fatih Zingal’ın anne ve babasını taşıyan araç otoyolda alev alarak yandı.

A3 numaralı Düsseldorf - Frankfurt otoyolunda meydana gelen kuşkulu olayda arabanın bir anda alevler içinde kaldığı görüldü.

Yeni Şafak’a bilgi veren Fatih Zingal, “Annem ve babam Solingen’den Frankfurt’a beni ziyaret ermek amacıyla otoyola çıkmışlar. Araçta tüm göstergeler normal olduğu halde kısa süre içerisinden motor alevler içinde kalmış. Babam ve annem sağduyularını yitirmeden araçtan çıkmayı başarmışlar. Kuşkulu bir durum. Allah korumuş” dedi.

Neonaziler tehdit ediyor

Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini bildiren Zingal, Mart ayında Bulgaristan Türkü 4 soydaşımızın yaşamını yitirdiği kundaklama davasının avukatlığını yapıyor ve uzun süredir aşırı sağcılardan tehdit alıyor.

Alman basını DAVA’dan bahsederken sürekli “Erdoğan’ın Almanya’da kurdurduğu parti” yorumu yapıyor.



#Almanya
#Fatih Zingal
#DAVA Partisi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ANKET GELDİ, HESAPLAR DEĞİŞTİ: Memur ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, vaiz...