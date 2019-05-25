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Dünya Almanyada cami ateşe verildi
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AVRUPA

Almanya'da cami ateşe verildi

Almanya'da cami ateşe verildi

IGMG Hagen Ulu Cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi AA
Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve aileler tahliye edildi.
Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve aileler tahliye edildi.

Almanya'nın Hagen kentinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanan camide maddi hasar oluştu.

  • İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'ye yönelik yerel saatle 10.00'da düzenlenen saldırıda, cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide maddi hasar meydana geldi.

Hagen Ulu Cami Cemiyet Başkanı Ömer Oral, cami girişindeki 6 çöp bidonunda başlatılan yangının camiye büyük ölçüde maddi zarar verdiğini söyledi.

Saldırıda can kaybın olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Oral, "Caminin özellikle girişinde büyük hasar oluştu. Sis ve duman camiye doldu ve camideki tüm eşyalar mahvoldu. İtfaiye ve polis teşkilatı geldi. Güvenlik kamerasını incelediğimizde bir kişinin iki köpeği ile caminin girişine geldiği ve cebinden bir şeyler çıkardığı görülüyor. Kameranın görüntü açısından çıkıyor, ateşe verdiği görülmüyor ama oradan ayrılınca yangın çıkıyor" dedi.

Bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını ancak bunların kendilerini yıldırmayacağını dile getiren Oral, "Mesele özellikle camiyse ve İslam'sa, mesele Avrupa'da dinimizi yaşatmaksa bu tür saldırılar bizi yolumuzdan alı koymaz, aksine ısrarla yolumuza devam ederiz. Çevremizdeki insanlara ulaşıp hep birlikte kendimizi ve dinimizi daha iyi tanıtmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve aileler tahliye edildi. Polisin, olayla ilgili camide inceleme yaparak soruşturma başlattığı kaydedildi.

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