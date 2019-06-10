Dünya Almanyada camilere İslamofobik saldırı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Almanya'da camilere İslamofobik saldırı

Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Kassel'de DİTİB'e bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlarla saldırı gerçekleştirildi. Bremen'deki Rahman Camisi'nde de yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı ve bunlardan bazıları tuvalete atıldı.

Haber Merkezi AA
Kassel'deki camiye taşlarla saldırdılar.
Kassel'deki camiye taşlarla saldırdılar.

Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel'deki Merkez Camisi'ne de taşlı saldırıda bulunuldu.

Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Kassel Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade etti.

Eryörük, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, olayın sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da sosyal medya hesabı Facebook tan yaptığı açıklamasında, ''Kassel DİTİB Merkez Camisi’ne bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kassel Savcılığı da saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.

Bremen'deki camide Kur'an-ı Kerimler yırtıldı

Bremen'de yönetiminde daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu Rahman Camisi'nde ise yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve bazılarının da tuvalete atıldığı belirtildi.

Çirkin saldırı nedeniyle Bremen'de yaşayan Müslümanlar sosyal medya aracılığı ile üzüntüleri ve tepkilerini paylaştılar.

REKLAM

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Bremen Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan Yazıcı, yaptığı açıklamada Bremen İslam Şurası’na bağlı Rahman Camisi'ndeki çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek,“Geçtiğimiz hafta Müslüman bir gencin bıçaklanması haberinin ardından şimdide Kur'an-ı Kerimlerin tahrip edildiği haberini alıyoruz. Bremenli Müslümanlar çok gergin ve tedirgin. Sinagoglar gibi camiler de devlet tarafından iyi korunma altına alınmalıdır.'' dedi.

Yazıcı, devletin bu olayları daha ciddiye alıp İslam düşmanlığına karşı kalıcı önlemler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Kazakistanda seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan'da seçimi Tokayev kazandı

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.
Bayram tatilinin <br>acı bilançosu

Bayram tatilinin
acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriye'de saldırı:<br>1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi<br> iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Tutuklandı

Tutuklandı

Beşiktaş'taki kazanın şüphelilerinden biriydi.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.