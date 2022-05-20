Almanya’da camiye boyalı saldırı

Hayat

Tıbb-ı Nebevi'den mesajlar: İmandan sonra sağlık gelir

Peygamber Efendimiz’in, koruyucu hekimlik, ‘karantina’, genel temizlik ve gıda hijyeni dahil, tıbbın bütün alanlarındaki tavsiye ve uygulamaları “Tıbb-ı Nebevî” olarak biliniyor. “Bir kimseye imandan sonra, sağlıktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir” sözü O’na ait. Prof. Saffet Sancaklı yazdı.