Dünya Almanyada camiye boyalı saldırı
AVRUPA

Almanya’da camiye boyalı saldırı

Almanya’nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Almanya’da camiye boyalı saldırı
Almanya’da camiye boyalı saldırı

Almanya’da ırkçı saldırılar devam ediyor. Almanya’nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.


Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.


Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 kişi öldü 43 kişi yaralandı
DÜNYA
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 kişi öldü 43 kişi yaralandı


Fransa'da camiye çirkin saldırı!
OYNAT 02:07
Fransa'da camiye çirkin saldırı!
Müslümanların kutsal değerlerine hakarette sınır tanımayan Avrupa ülkeleri şimdi de camileri basmaya başladı. Fransa'da polis camiye postalları ile girerek arama yaptı. Polisin postalları ile camiye girip içeridekileri tartakladığı görüntüler tepki çekti. Polislerin camiyi basması sonrasında cemaat namazı sokakta kıldı.
Bitki çayları için

'Bitki çayları için'

​Kuzey Kore'den koronavirüsten korunma tavsiyesi.
Türkiyenin en pahalı Tofaşı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı

​24 yıldır trafiğe çıkmıyordu: Fiyatı dudak uçuklattı.
Yeni bir salgın mı başlıyor? Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

​Daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

​Son 3 yıldaki 15 ayrı operasyonda menzili bir km olan 34 adet AT-4 ele geçirildi.

​İşte beyaz teröristlerden ve katledilen siyahilerden birkaçı.

Havalimanı için her yıl bir yalan.

​İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek.
Tartışmanın adı:<br>'Neden baktın'

Tartışmanın adı:
'Neden baktın'

​İki kişi hastanelik oldu.

​OSB'lere daha fazla yer açılmalı.

​Türkiye iadelerini istiyor, onlar himaye ediyor.

​Batılı sektör devleri, operasyonlarını Türkiye'ye kaydırmak istiyor.

'​Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.'

​Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.