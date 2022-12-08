Almanya'da çevreciler havalimanında oturma eylemi yaptı

Hollanda'da Türkçe şarkıları duyan Kırgızistan Türkü bir kadın duygu dolu anlar yaşadı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkçe şarkıları duyan Kırgızistan Türkü bir kadın duygu dolu anlar yaşadı: 'Burada Türkçe bir şarkı duymak çok heyecanlı. Türkçe bir şey duyunca koşarak geldim. Sanki İstanbul'da gibi hissediyorum.'