Almanya'da çevreciler havalimanında oturma eylemi yaptı

Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi yaptı.
Wegen eines Klimaprotests ist eine der beiden Start- und Landebahnen des Münchner Flughafens gesperrt worden. Laut einem Flughafensprecher haben sich Aktivisten der Letzten Generation am Rollfeld festgeklebt. https://t.co/kpGO1WxrWG
Wegen eines Klimaprotests ist eine der beiden Start- und Landebahnen des Münchner Flughafens gesperrt worden. Laut einem Flughafensprecher haben sich Aktivisten der Letzten Generation am Rollfeld festgeklebt. https://t.co/kpGO1WxrWG— SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) December 8, 2022
"Son Kuşak" (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görülüyor.
Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü.
Pist geçici olarak kapatıldı
Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Uçaklar güney pistine yönlendirildi.
Berlin havalimanında yapılacak protesto ise son anda önlendi
Protestocuların, Berlin Havalimanına da girdiği ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendiği öğrenildi.