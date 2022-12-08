Dünya Almanyada çevreciler havalimanında oturma eylemi yaptı
AVRUPA

Almanya'da çevreciler havalimanında oturma eylemi yaptı

Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada çevreciler havalimanında oturma eylemi yaptı
Münih Havalimanında çevreciler oturma eylemi yaptı

Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi yaptı.

"Son Kuşak" (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görülüyor.

Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü.

Pist geçici olarak kapatıldı

Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Uçaklar güney pistine yönlendirildi.

Berlin havalimanında yapılacak protesto ise son anda önlendi

Protestocuların, Berlin Havalimanına da girdiği ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendiği öğrenildi.

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