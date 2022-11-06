Dünya Almanyada doğal gaz depoları doldu
AVRUPA

Almanya’da doğal gaz depoları doldu

Almanya’da sokak aydınlatmalarını kapatmaktan yüzme havuzlarını birkaç derece daha soğuk tutmaya kadar alınan bir dizi önlem işe yaradı. Sıcak geçen ekim ayının da yardımıyla bu kış için yeterli doğalgaz depolandı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya’da doğal gaz depoları doldu
Foto: Arşiv.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya’da haziran ayından beri uygulanan tedbirlerle doğalgaz depoları yüzde 99 doluluğa ulaştı.

  • Hükümetin verilerine göre ekim ayının son haftasında, sıcak havanın yardımıyla tüketim önceki 4 yılın ortalamasından düşük kaldı. Bu dönemde hava sıcaklığı önceki yıllardan ortalama 3 derece daha yüksek seyretti.

GELECEK KIŞ NE OLUR

Köln Ticaret ve Sanayi Odası (IHK Köln) yetkilileri de bu kış için sorunun ortadan kalktığı görüşünde.

  • Hürriyet’in sorularını yanıtlayan IHK Köln Ekonomi ve Politika Bölüm Başkanı Thorsten Zimmermann, “Gaz stokları bu kış için yeterli, bundan çok eminiz. Sıcak havanın etkisiyle şu an depolar dolu. Ancak gelecek aylarda ısınma amaçlı talep artar da stoklardan yüklü gaz kullanımı olursa, asıl zorluğu gelecek kış yaşayacağız demek” dedi. “Bundan sonra ne olacağı Moskova’dan gelecek haberlere ve hava durumuna bağlı” diye de ekledi.

KRİZLER ÜST ÜSTE GELDİ

Hane halkı ve fabrikalara gaz tedarik edilemeyeceğine dair endişeler boşa çıksa da yükselen fiyatlar ve belirsizlik iş dünyasında karamsarlığa neden oluyor.

  • Zimmermann, “Birden fazla kriz üst üste geldi: Pandemi, tedarik zinciri problemi ve şimdi de savaşın bir sonucu olarak enerji krizi” derken, IHK Köln ekonomi uzmanı Matthias Franken, yaptırdıkları ankete göre firmaların yüzde 50’sinin, durumlarında bu kış kötüleşme beklediğini anlattı. Beklentilerdeki bozulma enerji tedariğinin giderek daha pahalı hale gelmesinden kaynaklanıyor. Doğalgaz sadece ısınma ya da elektrik üretimi için değil, aynı zamanda kimya sanayisinde hammadde olarak da kullanılıyor. Bu nedenle en büyük zorluğu ise bölge ekonomisi için kritik önemdeki kimya ve plastik endüstrisinin yaşaması bekleniyor.

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