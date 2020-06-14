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AVRUPA

Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto: Ağır darbe aldık

Almanya'da koronavirüs önlemleri nedeniyle Mart ayından beri düğünlerin yasaklanmasına tepki gösteren sektör temsilcileri, Duisburg kentinde yürüyüş düzenleyerek, protestoda bulundu. Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, konuya ilişkin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında düğünlerin yasaklanması kararına şiddetle karşı çıktıklarını, sektörün ağır darbe aldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Protesto cadde bulunan esnaf ve Türk vatandaşları tarafından alkışlarla desteklendi.
Protesto cadde bulunan esnaf ve Türk vatandaşları tarafından alkışlarla desteklendi.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Mart ayından bu yana düğünlerin yasaklanmasına sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti'nde bulunan Türk düğün salonu işletmecileri ve gelinlik, çeyiz ve kuyumcu sektöründe yer alan mağaza sahipleri seslerini duyurabilmek için, yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte en önde sektörü temsil eden olarak gelin ve damatlar da yürüdü.

Protestolara yoğun ilgi

Tanıtım derneği Duisburg Werbering Marxloh'ün öncülüğünde düzenlenen ve Düğün ve Etkinlik Salonları Birliği (Verband Der Eventlocations VDE) tarafından desteklenen yürüyüşe, düğün sektöründen olan yüz elliyi aşkın sektör temsilcisi katıldı. Protesto cadde bulunan esnaf ve Türk vatandaşları tarafından alkışlarla desteklendi.

  • "Düğünler yeniden yapılsın"
  • Yürüyüşün sonunda Marxloh pazar yerinde toplanan kalabalığa hitaben Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, BIG Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Aydın Erdal ve VDE Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çetin ve Hanborn Belediye Başkanı Marcus Jungbauer birer konuşma yaptı. Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, konuya ilişkin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında düğünlerin yasaklanması kararına şiddetle karşı çıktıklarını, sektörün ağır darbe aldığını belirtti.
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