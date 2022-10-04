Dünya Almanyada enerji krizi Karneyle alınacak
AVRUPA

Almanya'da enerji krizi: Karneyle alınacak

Avrupa, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah olarak kullanması sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor. Belçika'da enerji şirketlerine ek vergi getirmesi planlanıyor. Almanya ise gazsız kalma riskini aşmak için karneli doğalgaz formülünü konuşmaya başladı Breitbart'ta yer alan habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğalgazsız kalabileceğini kaydetti. Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada enerji krizi: Karneyle alınacak
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Avrupa, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah olarak kullanması sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor. Belçika'da enerji şirketlerine ek vergi getirmesi planlanıyor. Almanya ise gazsız kalma riskini aşmak için karneli doğalgaz formülünü konuşmaya başladı.

Breitbart'ta yer alan habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğalgazsız kalabileceğini kaydetti. Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söyledi.

TASARRUF BİLE YETERSİZ KALACAK

Deutschlandfunk Radio'ya konuşan Alman bakan, "Eğer tasarruf etmezsek, hane halkları tüketimi azaltmazsa, yine de kışın yeterli gaza sahip olmama riskimiz var" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

Ülkedeki enerji uzmanları, düşen hava sıcaklığı nedeniyle gaz tüketiminin arttığına işaret etti ve gazın giderek azalttığına vurgu yaptı.

Uzmanlar, şirketler ve haneler bir önceki yıla göre yüzde 20 gaz tasarrufu yapsalar bile depolardaki gazın yalnızca Mart sonuna kadar yeteceğini belirterek, depolardaki gazın tükenmemesi için gazın karneye bağlanması gerekebileceğini belirtti.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

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