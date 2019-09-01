Dünya Almanyada eyalet seçimlerinde Merkelin partisi birinci çıktı
AVRUPA

Almanya’da eyalet seçimlerinde Merkel'in partisi birinci çıktı

Almanya'da Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU, oy kaybetmesine rağmen birinci çıktı. Brandenburg Eyalet Meclisi seçiminde hükümetin ortağı SPD birinci oldu. İki eyalette federal düzeyde hükümette olan CDU ve SPD büyük oy kaybı yaşadı. Aşırı sağcı popülist AfD partisi iki eyalette oylarını ciddi oranda artırarak ikinci parti oldu.

Haber Merkezi AA
5,4 milyon seçmen oy kullandı
5,4 milyon seçmen oy kullandı

Almanya'nın Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oy kaybetmesine rağmen yüzde 32 oy alarak birinci çıkarken, Brandenburg Eyalet Meclisi seçimlerinde hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 27,2 oy oranıyla birinci oldu.

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette 5,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, 3,3 milyon seçmenin bulunduğu Saksonya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oyların yüzde 32'sini alarak birinci çıktı.

2014'te yapılan son seçimlere göre, yüzde 7,4 oranında oy kaybeden CDU, iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en kötü sonucu elde etti.

  • Aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) Partisi, bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 17,6 artırarak yüzde 27,3 ile ikinci oldu.

2014’e göre yüzde 8,3 oranında oy kaybeden Sol Parti yüzde 10,6 ile üçüncü, yüzde 3,1 oranında oyunu artıran Yeşiller yüzde 8,8 ile dördüncü sırada yer aldı.

SPD ise bir önceki seçimlere göre yüzde 4,5 oy kaybetti ve yüzde 7,9 ile beşinci oldu.

  • Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 0,9 oranında oy artırmasına rağmen yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kalarak meclise giremedi. Saksonya’da diğer partiler ise toplamda yüzde 8,2 oy aldı.

Brandenburg'da SPD önde

2,1 milyon seçmenin bulunduğu Brandenburg eyaletinde ise SPD, 2014'e göre, yüzde 4,7 oranında oy kaybetmesine rağmen yüzde 27,2 ile birinci çıktı. SPD de bu eyalette şimdiye kadar aldığı en düşük sonucu elde etti.

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Aşırı sağcı AFD bu eyalette oylarını yüzde 10,5 oranında artırdı ve yüzde 22,7 ile ikinci oldu.

2014'e göre yüzde 7,7 oranında oy kaybeden CDU, yüzde 15,3 ile üçüncü olurken, yüzde 7,6 oranında oyu azalan Sol Parti yüzde 11 ile dördüncü sırada kaldı.

Brandenburg eyaletinde oylarını yüzde 4 oranında artıran Yeşiller yüzde 10,2 ile beşinci oldu.

Özgür Seçmenler (FW) yüzde 5 oy alarak bir önceki seçimlere göre yüzde 2,3 oranına oy artırarak eyalet meclisine girmeyi başardı. FDP ise yüzde 3,3 oranında oy artışına rağmen yüzde 4,8’de kaldı ve yüzde 5'lik seçim barajını geçemeyerek meclise giremedi.

Diğer partiler ise toplam 3,8 oranında oy aldı.

Seçimlerde aşırı sağcı popülist AFD iki eyalette de ciddi oranda oylarını artırması dikkati çekti.

Federal düzeyde hükümette bulunan CDU ve SPD’nin oyları ise iki eyalette de geriledi.

Geçici resmi sonuçların eyaletlerin seçim kurulları tarafından bu gece açıklanması bekleniyor.

  • Seçimler katılım oranı 2014’teki seçimlere göre iki eyalette de arttığı bildirildi. Brandenburg’da yüzde 11,1 artışla yüzde 59’a, Saksonya’da da yüzde 15,9 artışla yüzde 65’e yükseldiği kaydedildi.
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