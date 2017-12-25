Almanya'da görme engelliler kutsal topraklara hareket etti

Avrupa'da, görme engellilere özel 45 kişilik "Ümmü Mektum" kafilesi Düsseldorf Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket etti.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının bu yıl "49. Hac ve Umre Organizasyonu" çerçevesinde İstanbul aktarmalı olarak yola çıkan, aralarında görme engelli Almanların da olduğu "Ümmü Mektum" isimli kafilenin uğurlanması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

IGMG Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelliler için özel olarak oluşturulan kafilede, kafile başkanının da görme engelli olduğunu ancak onlara refakat edecek hocaların özel eğitim aldığını söyledi.

Köksoy, "Bu yıl hizmetlerimize ilk kez görme engelli kardeşlerimize özel bir kafile hazırladık ve bu kafileye 'Ümmü Mektum' ismini verdik. Her yıl yeniliklerle bu ve benzeri hizmetlerimiz önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek." dedi.

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"Allah emeği geçenlerden razı olsun"

Özellikle son yıllarda gençlerin yoğun şekilde yılbaşı umresini tercih etmesinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Köksoy, "Gençlik ve kadınlar teşkilatımız, eğitim ve irşad başkanlığımız, ayrıca çocuk kulübümüz ile Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de hizmet veriyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun." şeklinde konuştu.

Kendisi de görme engelli olan Kafile Başkanı Ali Rıza Çiftçioğlu, kutsal topraklara kavuşacakları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Görmeye ne gerek kalp gözümüzle görüyoruz." ifadesini kullandı.