Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Yunanistan'da tren kazası nedeniyle başlatılan; Fransa'nın başkenti Paris'te ise temizlik işçilerinin gerçekleştirdiği grev dalgası Almanya'ya da sıçradı.

Almanya’da Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu.

Havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle Ver.di Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Almanya'nın en büyük havalimanlarından Köln Bonn ve Düsseldorf'taki uyarı grevinin gece yarısına kadar, bazı uçuşlarda ise yarın sabah 07.00'ye kadar süreceği bildirildi.