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Dünya

Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Yunanistan ve Fransa'daki grev dalgası Almanya'ya da sıçradı. Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiği, iptallerin 76 binden fazla yolcuyu etkilediği bildirildi.

18:43 . 17/03/2023 Cuma
AA
Köln Havalimanı.

Köln Havalimanı.

Yunanistan'da tren kazası nedeniyle başlatılan; Fransa'nın başkenti Paris'te ise temizlik işçilerinin gerçekleştirdiği grev dalgası Almanya'ya da sıçradı.

Almanya’da Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu.

Havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle Ver.di Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiğini, iptallerin 76 binden fazla yolcuyu etkilediğini duyurdu.

Köln Havalimanı

Grev sabah 07.00'ye kadar sürecek

Uçuştan etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildikleri belirtilerek, söz konusu havalimanlarından uçuşu olanlardan seferlerin güncelliğini kontrol etmeleri istendi.

Almanya'nın en büyük havalimanlarından Köln Bonn ve Düsseldorf'taki uyarı grevinin gece yarısına kadar, bazı uçuşlarda ise yarın sabah 07.00'ye kadar süreceği bildirildi.

Düsseldorf Havalimanı'nda planlanan 391 kalkış ve inişten 264'ünün, Köln Bonn Havalimanı'nda da 100 uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.


#grev
#Almanya
#havalimanı
#uçuş
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