Almanya'da havaalanı çalışanlarının grev kararı hayatı felç etti

Almanya'nın Berlin-Brandenburg havaalanında, havaalanı çalışanları ücret ve çalışma koşulları konusunda devam eden anlaşmazlık üzerine grev kararı aldı. Personelin tam gün iş bırakması sebebiyle Çarşamba günü tüm uçuşlar iptal edildi.

"Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda duyurulan uyarı grevi nedeniyle bugün yolcu uçuşu yapılamıyor. Etkilenen yolcuların, yeniden rezervasyon ve alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgi için havayolları veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri isteniyor."

"Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda duyurulan uyarı grevi nedeniyle bugün yolcu uçuşu yapılamıyor. Etkilenen yolcuların, yeniden rezervasyon ve alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgi için havayolları veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri isteniyor."

Berlin-Brandenburg havaalanında yaklaşık 6.000 çalışanı temsil eden sendika, enflasyondaki artışı dengelemek için ayda 500 € (545 $) daha fazla ücret artışı ve çalışma koşullarındaki diğer iyileştirmeleri talep ediyor.