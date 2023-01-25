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Almanya'da havaalanı çalışanlarının grev kararı hayatı felç etti

Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ile toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda anlaşamayan yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle bugünlük 'uyarı grevi' yapıyor. Grev nedeniyle 300 uçuş iptal olurken, aksamadan yaklaşık 35.000 yolcu etkilendi.

13:55 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Berlin-Brandenburg Havalimanı

Berlin-Brandenburg Havalimanı

Almanya'nın Berlin-Brandenburg havaalanında, havaalanı çalışanları ücret ve çalışma koşulları konusunda devam eden anlaşmazlık üzerine grev kararı aldı. Personelin tam gün iş bırakması sebebiyle Çarşamba günü tüm uçuşlar iptal edildi.


Havalimanı işletmecisi yaptığı açıklamada,
"Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda duyurulan uyarı grevi nedeniyle bugün yolcu uçuşu yapılamıyor. Etkilenen yolcuların, yeniden rezervasyon ve alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgi için havayolları veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri isteniyor."
ifadelerini kullandı.

Grev havalimanında yaklaşık 300 uçuşun iptal edilmesine sebep oldu, aksamadan yaklaşık 35.000 yolcu etkilendi.


Berlin-Brandenburg havaalanında yaklaşık 6.000 çalışanı temsil eden sendika, enflasyondaki artışı dengelemek için ayda 500 € (545 $) daha fazla ücret artışı ve çalışma koşullarındaki diğer iyileştirmeleri talep ediyor.



#Berlin
#Havalimanı
#Brandenburg
#Grev
1 saat önce
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Almanya'da havaalanı çalışanlarının grev kararı hayatı felç etti
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