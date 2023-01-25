Almanya'da havaalanı çalışanlarının grev kararı hayatı felç etti

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Berlin-Brandenburg Havalimanı
Almanya'nın Berlin-Brandenburg havaalanında, havaalanı çalışanları ücret ve çalışma koşulları konusunda devam eden anlaşmazlık üzerine grev kararı aldı. Personelin tam gün iş bırakması sebebiyle Çarşamba günü tüm uçuşlar iptal edildi.
Grev havalimanında yaklaşık 300 uçuşun iptal edilmesine sebep oldu, aksamadan yaklaşık 35.000 yolcu etkilendi.
Berlin-Brandenburg havaalanında yaklaşık 6.000 çalışanı temsil eden sendika, enflasyondaki artışı dengelemek için ayda 500 € (545 $) daha fazla ücret artışı ve çalışma koşullarındaki diğer iyileştirmeleri talep ediyor.