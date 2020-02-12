Dünya Almanyada hedef İslam
AVRUPA

Almanya’da hedef İslam

Almanya’da İslam karşıtı ve Müslümanları hedef alan saldırılar geçen yıl zirveye çıktı. Müslümanlara ait kurum ve temsilcilikler 184 kez aşırı sağ örgütlerin terör saldırısının hedefi oldu. Kamusal alandaki saldırılarda ise özellikle başörtülü kadınlar (yüzde 76) hedef alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya’da İslam düşmanı motifli suçlar 2017’den bu yana kayıt altına alıyor. Hükümetin verilerine göre 2018 yılında 43’ü camilere saldırı olmak üzere 910, 2017 yılında da bin 95 İslam düşmanı saldırı meydana geldi. Faillerin yüzde 90’ından fazlası da siyasi amaçlı suç işleyen sağcılar olarak tanımlandı.
Almanya’da İslam düşmanı motifli suçlar 2017’den bu yana kayıt altına alıyor. Hükümetin verilerine göre 2018 yılında 43’ü camilere saldırı olmak üzere 910, 2017 yılında da bin 95 İslam düşmanı saldırı meydana geldi. Faillerin yüzde 90’ından fazlası da siyasi amaçlı suç işleyen sağcılar olarak tanımlandı.

Aşırı sağ ve Neo-Nazi örgütlerin her geçen gün güçlendiği Almanya'da 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilcilikleri 184 kez saldırıya maruz kaldığı ortaya çıtı. Sol Parti, İslam düşmanlığına karşı daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. Berlin merkezli Tageszeitung gazetesinin (TAZ) Alman hükümetinin verilerine dayandırdığı haberine göre Almanya'da geçen yıl her iki günde bir İslam düşmanı bir saldırı düzenlendi. Sol Parti'nin İslam düşmanı saldırılara ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilciliklerine 184 kez saldırı düzenlediği bilgisini verdi.

Müslümanlara ait kurumları hedef alan saldırılar 2019 yılında Almanya’da zirve yaptı.

ANAYASA DÜŞMANI ORGANİZASYONLAR

Bakanlığın verdiği bilgilere göre kayıt altına olaylardan 64'nün halkı kışkırma, anayasa düşmanı organizasyonların sembollerinin kullanılması, hakaret ve mala zarar gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Haberde yaralama ve tehdit gibi vakaların da Bakanlığın kayıtlarında listelendiğine işaret edildi.

AŞIRI SAĞCI TERÖR EYLEMİ

Gazeteye hükümetin verdiği rakamları değerlendiren Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz da "bunun üzerine kararlılıkla gidilmesi gereken sağcı bir terör" olduğunu belirterek kişilerin, camilerin ve diğer Müslüman kuruluşların tehlike altında olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. "İslam düşmanlığı ve ayrımcılık bu ülkede günlük hale geldi" diyen Buchholz, Alman hükümetinin Müslüman toplulukları desteklemesi ve bir dayanışma mesajı vermesinin gerekli olduğunu kaydetti.

MÜSLÜMAN KADINLAR HEDEFTE

  • Haberde ayrıca Müslamanların ayrımcılık şikayetiyle Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne de sıklıkla başvurduğuna ve özellikle başörtülü kadınların ayrımcılığa uğradığına dikkat çekildi. Buna göre kamusal alanda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı gerekçesiyle kayıt altına alınan şikayetlerin yüzde 76'sı kadınlardan geldiği vurgulandı. Müslümanların istihdam ve ev aramada da dezavantajlı olduğu kaydedildi.

Almanya’da ırkçı tehdit mektupları
DÜNYA
Almanya’da ırkçı tehdit mektupları
Çok ağır bedel ödeyecekler

Çok ağır bedel ödeyecekler

​Erdoğan İdlib'de atılacak adımları bugün açıklayacak.
Ağabeye asker selamı

Ağabeye asker selamı

​Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, İdlib rejime mezar olacak.
24 saat sevkiyat

24 saat sevkiyat

​Türkiye, İdlib ve çevresindeki varlığını artırıyor.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Almanya'da<br>hedef İslam

Almanya'da
hedef İslam

​2019'da her 2 günde bir saldırı gerçekleşti.
Pentagon’dan teröre skandal bütçe

Pentagon’dan teröre skandal bütçe

​Suriye'de PKK/YPG işbirliğine 200 milyon dolar ayırdı.

Şişli ifade verdi

Şişli ifade verdi

​Şişli, İBB'nin kurumsal kimliğinde halen duruyor.
Adım adım saldırı planı

Adım adım saldırı planı

​PKK'nın yapmayı planladığı bombalı saldırı planının detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

​Evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.
Önce 2 sonra 5 milyar dolar

Önce 2 sonra 5 milyar dolar

​Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticari hedefler büyüyor.
Bu nasıl karar

Bu nasıl karar

​Casus avukat iddianamesine mahkemeden iade.
AYM'den Kanal İstanbul kararı

AYM'den Kanal İstanbul kararı

CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebi reddedildi.
NATO ve Avrupa <br>somut destek sağlamalı

NATO ve Avrupa
somut destek sağlamalı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması.
CHP'de 'FETÖ' ihracı

CHP'de 'FETÖ' ihracı

​'Parti teslim oldu' diyen Yılmaz Ateş'i kovdular!
TSK binlerce <br>asker ve tank yığdı

TSK binlerce
asker ve tank yığdı

​Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
Zigana'da çığ düştü

Zigana'da çığ düştü

​AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri çalışmalarına başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.