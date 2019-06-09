Dünya Almanyada ırkçı tehdit mektupları
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Almanya’da ırkçı tehdit mektupları

Almanya’nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar bırakıldı. Mektuplarda “Siz de Yahudiler gibisiniz. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak” ifadeleri yer aldı. Nazi provokasyonunun, bölgede 15 yıl önce yaşanan ırkçı saldırıların anma törenleri öncesi yaşanması dikkat çekti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İslamofobik gösteri
İslamofobik gösteri

Avrupa’da hızla yükselen İslomofobi ve ırkçılık, yüzünü bir kez daha gösterdi. Almanya’nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi’nde düzenlenen çivili bomba saldırısının 15’inci yıldönümüne günler kala, bazı semt sakinlerinin posta kutularına tehdit içerikli el ilanları bırakıldı. Üzerinde Nazilerin işareti olan gamalı haç sembolü bulunan ve Müslümanlara Almanya’yı terk etmeleri çağrısı yapılan mektuplarda, kısa süre içinde Müslümanlara yönelik saldırıların başlayacağı ifade ediliyor.

AÇIK SALDIRI TEHDİDİ

El ilanlarının 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında posta kutularına atıldığı ancak olayla ilgili bilginin sosyal medya üzerinden yeni yayıldığı açıklandı. Almanya Nükleer Silahlar Bölümü (Atomwaffendivision Deutschland) adı altında gönderilen mektuplarda, “Almanya’daki Müslümanlar, bizim ülkemize istilanız başarısızlığa uğrayacak. Alman halkı uyanıyor, bize düşman olduğunuzu ve nefret ettiğinizi daha berrak bir şekilde görüyor. Siz Almanya’yı ve Avrupa’yı yok edecek, Yahudilerin araçlarısınız. Bundan dolayı her biriniz meşru birer hedefsiniz. Müslümanlar Almanya’yı terk edin. Sizi hedef alan saldırılar başlayacak” şeklinde ifadeler kullanılıyor. Mektupları toplayan Köln polisi, devlet güvenlik birimlerinin olayı takip ettiğini ve aynı isimli bir örgütün Amerika’da Neonazi örgütlenmesi olduğunu belirtti.

‘BİZİ KORKUTAMAZ’

Mektuplarda, «Almanya Nükleer Silahlar Bölümü» adı yer alıyor.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, pazar günü caddelerinin bombalanışının 15. yılı dolayısıyla anma faaliyetleri düzenleyeceklerini, bu mektupların bununla ilgisi olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Mektuplarda “Siz Müslümanlar hiçbir zaman bizi sevmediniz. Bizden nefret ediyorsunuz, biz bunun farkındayız. Bomba atacağız, sizleri öldüreceğiz. Aynı Yahudiler gibisiniz” şeklinde ifadelerin yer aldığını söyleyen Şahin, “İnsanları ürkütmek, korkutmak ve sindirmek için yapılan şeyler. Biz bunların gerçeğini de yaşadık o yüzden bunlar bizi korkutmaz” diye konuştu.

REKLAM

DEVLET POLİTİKALARI SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRIYOR

Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yükselen İslamofobi ve ırkçılığın etkisiyle birçok ülke, Müslümanları kendi demokratik değerlerine yönelik bir tehdit ve tehlikeli bir öteki olarak görüyor. Ne var ki tırmanan fanatizmle mücadele etmesi gereken devlet kurumları, tehlikenin önüne geçmek için hiçbir çaba sarf etmedikleri gibi yükselen milliyetçilik söylemlerinin politika diline her geçen gün daha fazla hakim olması tehdidi daha arttırıyor. Giderek daha artan bu tehlike, Avrupa toplumlarınca görmezden geliniyor. İslamofobi ve ırkçılık bugün Avrupa’da hem devlet hem toplum nezdinde ‘normalleşmiş’ durumda. Müslüman ve Türk karşıtı politikalar, saldırıları normalleştirip meşrulaştırıyor.

  • Faili meçhul kalıyor
  • Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, yıllardır devam eden bu tür saldırıların hiçbir şekilde aydınlatılmadığına dikkat çekti. Bilgi, “Almanya’daki faili meçhul saldırılar hiçbir zaman açığa kavuşmuyor. NSU davasında da görülen bazı dosyalar, toplumla paylaşılmayacak. Bu durum insanları endişeye sokuyor. Eskiden böyle el ilanları dağıtıldığında Alman toplumunda infiala sebep olurdu. Şu an bu dağıtımlar hiç kimse tarafından şaşkınlıkla karşılanmıyor. Nazilerin, parlamentolarda oturması, gelecekte sadece Almanya değil, Avrupa için ciddi anlamda endişe verici bir durum. Asıl sorunların arka planda kalması için bu tür suni sorunlar yaratıp toplumun merkezine sürüyorlar” dedi.

Saldırının 15. yıldönümü

Nasyonel Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi’ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6’sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Avrupa’da camilere saldırı tırmandı
DÜNYA
Avrupa’da camilere saldırı tırmandı
SavunmasızTürkiye isteyenler

Savunmasız
Türkiye isteyenler

​CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ birleşip ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı.
Millilerden sansasyonel galibiyet

Millilerden
sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Hukukun batsın

Hukukun batsın

​Riyad yönetimi, 10 yaşında gösteriye katılan Murtaza Qureiris'i idam edecek.
Öncelik<br>F-35 değil S-400

Öncelik
F-35 değil S-400

​F-35 projesinin bitmesi ihtimaline karşı Türkiye B, C ve D planlarını hazırladı.
Almanya'da ırkçı<br>tehdit mektupları

Almanya'da ırkçı
tehdit mektupları

​Almanya'da Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar bırakıldı.
CHP'nin adayına<br>FETÖ ve PKK çağrısı

CHP'nin adayına
FETÖ ve PKK çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş TVNET'te soruları yanıtladı.
Konya'da <br>futbolu unuttu

Konya'da
futbolu unuttu

​Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi.
Gezi'de otel<br>seçimde uçak

Gezi'de otel
seçimde uçak

İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklamalar.
JÖH'ler<br>mağarada vurdu

JÖH'ler
mağarada vurdu

Tunceli'deki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Anne ve kızı<br>vatandaşlar kurtardı

Anne ve kızı
vatandaşlar kurtardı

​Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu.
Dönüş sürüyor

Dönüş sürüyor

İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki yoğunluk devam ediyor.
Baltık Denizi'nde dev tatbikat

Baltık Denizi'nde dev tatbikat

​NATO üyeleri en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek.
TEM'de makas dehşeti: 4 ölü

TEM'de makas dehşeti: 4 ölü

​Polis her yerde kaçan sürücüyü arıyor.
Bir kadının<br>başarı hikayesi

Bir kadının
başarı hikayesi

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor.
YKS'ye<br> girecekler dikkat

YKS'ye
girecekler dikkat

ÖSYM, sınava girecek adaylara hatırlatmalarda bulundu.
3 günde 3 ton

3 günde 3 ton

​Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Valilikten <br>suç duyurusu

Valilikten
suç duyurusu

Ordu Valiliği, CHP'nin İstanbul adayı hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.